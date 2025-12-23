Vereador Maizena aponta realizações em balanço de 2025

O vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, apontou diversas realizações conquistadas em 2025, primeiro ano da 19ª legislatura na Câmara de Suzano.



A inauguração do Ecoponto José Limeira de Freitas, no Miguel Badra, é uma delas. O local começou a funcionar em 6 de novembro. “Este ecoponto é um pedido meu há anos”, destaca o parlamentar.

Ele também ressaltou que, por meio de uma emenda do deputado estadual André do Prado (PL), conquistou uma área de lazer ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Eduardo Nakamura. O local está em obras e em breve será entregue à população.

A pedido do vereador, André do Prado ainda encaminhará no próximo ano recursos para a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), para a aquisição de um veículo utilitário de sete lugares, e para a Associação de Assistência À Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae).

Ainda em novembro, Maizena participou da assinatura que deu início à construção do Centro Esportivo Miguel Badra. “O esporte e o lazer estão entre as prioridades do meu mandato”, explicou.

Balanço

Em 2025, Maizena encaminhou 415 ofícios com solicitações a órgãos públicos. Ele também apresentou no Legislativo 77 requerimentos, 10 moções, nove emendas, sete projetos de decreto legislativo, cinco indicações, três projetos de lei e um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município.

Duas leis de sua autoria entraram em vigor este ano. Uma delas instituiu o sistema de proteção, respeito e cuidado às mães de natimorto e com óbito fetal nas unidades de saúde credenciadas no Sistema Único de Saúde (SUS) e da rede privada de Suzano, fazendo com que hospitais e maternidades disponibilizem às parturientes de natimorto áreas específicas de internação em separado das demais parturientes. “É uma questão de dignidade e respeito a estas mulheres que estão sofrendo o luto por seus filhos”, justificou Maizena.

A segunda legislação colocou no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização e Orientação sobre o Lúpus, a ser comemorado anualmente em 10 de maio. O lúpus é uma doença autoimune crônica e inflamatória, caracterizada por surtos que podem comprometer vários órgãos e sistemas do corpo humano, como articulações, rins, pulmões e sistema nervoso.

Homenagens

Maizena entregou em 2025 algumas homenagens na Câmara de Suzano, com a aprovação dos demais parlamentares. Foram condecorados com a Medalha Antônio Marques Figueira por iniciativa do vereador o médico Carlos Foganholi; a advogada e coordenadora do Procon de Suzano Daniela Itice; o servidor público Sérgio Mantelo; o gestor dos cemitérios municipais e do velório municipal, Fábio Tostes da Luz, o Cowboy; e o médico Vinícius Kowalski.

Ele também teve aprovadas na Casa de Leis moções de aplauso ao jornalista especialista em cobertura política Gabriel Souza; ao diretor da Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, Valdir Leiva Ribeiro; ao Projeto Esculturas com Palitos de Sorvete, desenvolvido pela Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, pela relevante contribuição à educação criativa, à sustentabilidade e ao protagonismo estudantil; à Equipe Happy Boys, pela trajetória de sucesso, dedicação e contribuição à cultura musical e ao entretenimento; ao médico Adriano Noquele de Almeida, pelos serviços prestados na USF Dr. Eduardo Nakamura; e ao Leão Esporte Clube, pela comemoração dos seus 39 anos de fundação e conquista do título de campeão da 1ª Divisão do Campeonato de Suzano.

Indicações e requerimentos

Entre as indicações feitas este ano ao prefeito Pedro Ishi (PL), o vereador destaca os pedidos de implantação do programa “Domingo na Rua – Um Dia de Lazer”, para garantir espaços públicos destinados ao lazer, à convivência social e à prática de atividades físicas, e de obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos removíveis com lavatórios e disponibilização de álcool em gel nos locais onde funcionam feiras livres.

Maizena também indicou a denominação dos seguintes endereços: rua Um, no Jardim São João, passando a chamar-se Edison Luís Aroni; praça 21 de Abril, no Boa Vista, para Marcos Sérgio Celestino; rua 158, no Miguel Badra, para Geraldo Severino dos Anjos; e rua Um, no Miguel Badra – Gleba 2, para Maria de Lourdes da Silva.

Ainda em relação à denominação de ruas, o parlamentar fez um requerimento solicitando levantamento de memorial descritivo por haver dois endereços chamados “rua Um” no Miguel Badra, e outro pedindo que o Executivo acione os Correios para atribuição de CEP da rua Terezinha Pereira de Noronha, no Jardim São João, para garantir a chegada de correspondências, serviços de delivery e encomendas.

Maizena também fez requerimentos para solicitar a substituição de postes de madeira, um localizado na rua Ari Eduardo da Silveira, 160, e outro próximo à Escola Municipal Prof. Ruy Ferreira Guimarães, ambos no Jardim São Bernadino. Ele também pediu explicações sobre o andamento da obra de infraestrutura viária na rua Guilherme Garijo, cujo término estava programado para 30 de junho, ainda não foi iniciada.

Emendas

Maizena ainda presta contas das emendas impositivas ao apresentadas este ano para o Orçamento de 2026, que serão destinadas para aquisição de medicamentos; serviços no Hospital Suzano; aquisição e instalação de ar-condicionado na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista; custeio das atividades da Aamae; aquisição de playground para a Fundação MGI, Parque Mirante do Sesc, Parque Municipal Max Feffer, Escola Municipal Professora Celina Rosa de Souza, Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, Escola Municipal Avelino de Lima Franco, Escola Municipal José Braz Neto, Praça no loteamento São João e Praça Papa João XXIII e bairro do Sesc; reforma de container do Parque Mirante do Sesc; aquisição de toldo, cortina e serviços para Escola Municipal Heleno José dos Santos; manutenção e aquisição de tanque de areia para a Escola Municipal Albano Costa; aquisição de lona e outros serviços para Escola Municipal Professor José Cardoso dos Santos; Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; eventos esportivos da Liga Desportiva Sociocultural do Alto Tietê (Secretaria de Esportes e Lazer); eventos esportivos para a Liga Desportiva Sociocultural Do Alto Tietê (Secretaria de Esporte e Lazer); e eventos e festividades culturais (Secretaria de Cultura).