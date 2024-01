Vereador Maizena destaca emendas que garantiram reforma da USF Eduardo Nakamura

A revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Doutor Eduardo Nakamura, que fica no bairro Cidade Miguel Badra Baixo, foi realizada com as emendas enviadas pelo vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena. O parlamentar destinou R$ 330 mil para a obra e R$ 50 mil para a compra de 22 equipamentos de ar-condicionado.

Na segunda-feira (22), a revitalização foi oficialmente finalizada. Com o trabalho do vereador Maizena, a USF passou a contar com dois novos consultórios, possibilitando o aumento de 400 atendimentos médicos por mês, totalizando 1,9 mil consultas no período. As intervenções ainda contemplaram melhorias no telhado, pintura, identidade visual, manutenção das portas e trancas e revisão da parte elétrica, além da ampliação do setor destinado à farmácia, que permitiu a criação de uma sala de almoxarifado e aumento de 2,3 mil para 2,7 mil medicamentos, que passam a ser distribuídos pelo lado externo da unidade.

A unidade é referência para 17,5 mil munícipes dessa localidade. “Posso dizer, sem a menor dúvida, que essa é uma das principais conquistas do meu mandato, pois garantirá atendimento para os moradores do Miguel Badra com mais qualidade e dignidade”, avaliou Maizena.

Além da revitalização, a USF recebeu um médico generalista, três agentes de saúde e um auxiliar administrativo. “Estamos focados no bem-estar da nossa população”, afirmou Maizena. “Meu mandato está à disposição do Miguel Badra e todos os demais bairros de Suzano”, disse.

Ar-condicionado

Maizena explicou ainda que os aparelhos de ar-condicionado já foram adquiridos pela administração municipal. A instalação dos equipamentos ainda não foi realizada devido a necessidade de uma intervenção na rede elétrica do prédio.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Doutor Eduardo Nakamura fica na rua Mário Bochetti, 680. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas. No local, é possível agendar consultas de clínica médica, pediatria, obstetrícia, odontologia, nutrição, fonoaudiologia, psiquiatria e fisioterapia, além de acompanhamento de gestante, exame preventivo de câncer de colo de útero e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C.