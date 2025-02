Vereador Maizena inicia 13º ano de trabalho em prol do Miguel Badra

Reeleito para o quarto mandato consecutivo, o vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), mais conhecido como Maizena, celebra o início de seu 13º ano de dedicação ao bairro Miguel Badra, em Suzano. Desde 2013, Maizena tem se empenhado em transformar a cidade, buscando melhorias que impactam diretamente a vida da população suzanense.

Ao longo de sua trajetória parlamentar, diversas ações e investimentos marcaram o trabalho do vereador. Entre elas, a revitalização de equipamentos públicos e a execução de serviços essenciais para o bairro.

Revitalização de espaços e infraestrutura

A revitalização da Escola Estadual Jacques Yves Cousteau, realizada em 2018, foi um dos marcos do segundo mandato de Maizena. O investimento de R$ 332 mil não só melhorou as instalações da escola, mas também beneficiou as condições de ensino e o cotidiano de centenas de alunos. Maizena também pediu a limpeza dos rios Tietê e Jaguari, uma medida solicitada pelo parlamentar que visa a prevenção de enchentes e a preservação ambiental da cidade. “São serviços que beneficiam não só o Miguel Badra, mas toda a cidade, com a prevenção de enchentes”, explica Maizena que também solicitou a instalação de um ecoponto no bairro.

Saúde em primeiro lugar

A saúde foi outra área com destaque nas ações do vereador. Em 2024, Maizena garantiu a revitalização da Unidade de Saúde da Família Eduardo Nakamura, no Miguel Badra, um investimento de R$ 383.082,85. Além disso, o vereador destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 387.549,57 para a construção da Clínica da Família, no Jardim Boa Vista, inaugurada em junho do ano passado, beneficiando diretamente a população local. Em um gesto de atenção ao público da terceira idade, Maizena também viabilizou a instalação de uma Academia ao Ar Livre no Centro Dia do Idoso.

No final de 2023, o vereador solicitou a construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Boa Vista, mais uma iniciativa visando melhorar a infraestrutura de saúde para os moradores da cidade.

Iluminação pública e segurança

Desde seu primeiro mandato, Maizena tem se destacado na busca por soluções para a melhoria da infraestrutura urbana, com um dos maiores focos na iluminação pública. Em 2013, iniciou a solicitação para a iluminação da avenida Mário Covas, um pedido que foi executado em setembro de 2018. Mais recentemente, o vereador pediu a instalação de iluminação LED em toda a região do Miguel Badra, incluindo pontos estratégicos como a rua 12, conhecida como “rua da Feira”. A melhoria também já foi realizada na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino.

Esporte e lazer

O vereador ainda tem contribuído com o desenvolvimento de espaços voltados para o esporte e lazer. Um dos maiores avanços foi o início da obra da Areninha no Miguel Badra, que receberá uma emenda do deputado estadual André do Prado (PL) no valor de R$ 500 mil. Além disso, Maizena intercedeu pela construção da área de lazer na rua do Progresso e destinou uma emenda de R$ 50 mil para a instalação de um playground na região.

Água e esgoto

As melhorias no saneamento básico também não ficaram de fora da agenda do vereador. Em setembro de 2023, Maizena conseguiu a execução de serviços na rede de esgoto na viela 51 do Miguel Badra, enquanto que, em maio de 2024, foi realizada a instalação de rede de água no bairro Meu Sossego, um avanço importante para garantir o acesso ao saneamento e a qualidade de vida para os moradores.

Mobilidade e trânsito

Em 2024, Maizena fez a solicitação para a duplicação da via na ponte da avenida Vereador João Batista Fitipaldi, próximo ao número 648, na Vila Maluf. O serviço foi pedido em janeiro deste ano e ajudará a melhorar o fluxo de veículos na região. Além disso, a revitalização da avenida Jaguari foi realizada em agosto de 2022, promovendo mais segurança e conforto para os motoristas e pedestres.

Outras ações e zeladoria

Além dessas ações, o vereador também acompanhou de perto a execução de obras importantes, como a inauguração do Mirante do Sesc em dezembro de 2023, uma reivindicação histórica da região Norte de Suzano. Outro destaque são as inúmeras ações de zeladoria, manutenção e segurança realizadas na região, sempre solicitadas pelo parlamentar.

“É um trabalho contínuo desde o meu primeiro mandato. Meu compromisso com o Miguel Badra é de longa data e sigo focado em fazer mais pela nossa comunidade”, destaca Maizena. “Vou continuar a minha luta diária em busca de melhorias para Suzano. Toda a nossa população pode sempre contar com a minha dedicação”, finalizou.