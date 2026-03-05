Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Cidades

Vereador Maizena pede ao prefeito Pedro Ishi base do Samu na região norte

Requerimento solicita a implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região norte de Suzano

05 março 2026

O vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, esteve ontem (4) em reunião com o prefeito Pedro Ishi (PL) para entregar um requerimento solicitando a implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região norte de Suzano. “Essa é uma demanda antiga dos moradores, que precisam de mais agilidade e estrutura no atendimento de urgência e emergência”, destacou o parlamentar.

 

“Com uma base mais próxima, teremos mais rapidez no atendimento e mais segurança para a nossa população, ajudando a salvar vidas”, completou Maizena.

 

O requerimento já havia sido aprovado na Câmara de Suzano.  Nele, o vereador cita “o expressivo crescimento populacional e a expansão urbana” da região norte do município, o que resulta “em aumento significativo da demanda por serviços públicos de saúde e atendimento de urgência e emergência”. Ele ainda complementa que a implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) intensificou o fluxo de pacientes e a necessidade de uma estrutura logística eficiente para o transporte e a regulação dos atendimentos.

 

“A descentralização de uma base operacional do Samu contribuirá para a redução do tempo-resposta das equipes, garantindo maior agilidade no deslocamento das ambulâncias e maior eficiência no atendimento às ocorrências. A diminuição do tempo de trajeto entre o local da ocorrência e as unidades de atendimento é fator determinante para a melhoria dos desfechos clínicos, a preservação de vidas e o fortalecimento da rede de atenção às urgências no município”, finalizou.

