Vereador Marcel da ONG participa de reunião na Secretaria do Meio Ambiente com parlamentar de Itaquá

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, participou ontem (8) de uma reunião do secretário de Meio Ambiente, André Chiang, com a parlamentar de Itaquaquecetuba Lessandra Gonçalves (PODE), a Lessandra da Paiol.

O tema do encontro foi o resgate e assistência de animais de grande porte no município vizinho. “Ela veio conhecer os projetos do município sobre a causa animal, principalmente em relação à assistência de animais de grande porte, para verificar o que é possível aprimorar em Itaquá”, detalhou Marcel da ONG.

Também participou do encontro Dayan Martins, coordenador da Vigilância Sanitária de Itaquaquecetuba.

Família Pet

No domingo (6), Marcel da ONG participou em Mauá, ao lado do deputado estadual Atila Jacomussi (União), de uma ação do projeto Família Pet, que castrou, vacinou e vermifugou mais de 500 animais em dois dias no bairro Jardim Zaíra.

“A população saiu muito satisfeita com o serviço oferecido por uma equipe muito organizada”, disse o vereador. “Quero trazer este projeto para Suzano. Já estou conversando com o deputado para que seja realizado em breve”, afirmou.