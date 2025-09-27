Vereador Marcel da ONG recebe pedido de ajuda, e GPA resgata cachorro

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, acompanhou nesta quinta-feira (25) uma ação do Grupamento de Ação Ambiental (GPA) de resgate de um cachorro que estava em situação de maus-tratos na Chácara Duchen. O parlamentar havia recebido um pedido de ajuda em relação à situação e fez o contato com o braço ambiental da Guarda Civil Municipal.

O parlamentar disse que, ao chegarem ao local, o tutor fez uma entrega amigável para que o cachorro recebesse os cuidados da ONG Amparo Animal, que também deu apoio à ação. O cão está oferecendo todos os cuidados. Ele recebeu banho, tosa e atendimento veterinário e em breve estará disponível para adoção.