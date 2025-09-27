Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 27 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vereador Marcel da ONG recebe pedido de ajuda, e GPA resgata cachorro

Animal estava em situação de maus-tratos na Chácara Duchen

27 setembro 2025 - 12h00Por da Reportagem Local
Vereador Marcel da ONG recebe pedido de ajuda, e GPA resgata cachorroVereador Marcel da ONG recebe pedido de ajuda, e GPA resgata cachorro - (Foto: Divulgação)

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, acompanhou nesta quinta-feira (25) uma ação do Grupamento de Ação Ambiental (GPA) de resgate de um cachorro que estava em situação de maus-tratos na Chácara Duchen. O parlamentar havia recebido um pedido de ajuda em relação à situação e fez o contato com o braço ambiental da Guarda Civil Municipal.

O parlamentar disse que, ao chegarem ao local, o tutor fez uma entrega amigável para que o cachorro recebesse os cuidados da ONG Amparo Animal, que também deu apoio à ação. O cão está oferecendo todos os cuidados. Ele recebeu banho, tosa e atendimento veterinário e em breve estará disponível para adoção.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Em comemoração de gala, ACE Suzano destaca conquistas ao empresariado
Cidades

Em comemoração de gala, ACE Suzano destaca conquistas ao empresariado

Secretaria de Saúde prestará contas na Câmara de Suzano na segunda-feira
Cidades

Secretaria de Saúde prestará contas na Câmara de Suzano na segunda-feira

Operação leva reforço da GCM às ruas do Jardim Alterópolis e Jardim Varan
Cidades

Operação leva reforço da GCM às ruas do Jardim Alterópolis e Jardim Varan

Fundo Social recebe doação de 200 cobertores da Radial Mais Transporte
Cidades

Fundo Social recebe doação de 200 cobertores da Radial Mais Transporte

Transporte promove melhorias em 2,8 mil pontos de sinalização
Cidades

Transporte promove melhorias em 2,8 mil pontos de sinalização

Prazo para cadastramento no Programa Passe Livre termina na terça-feira
Cidades

Prazo para cadastramento no Programa Passe Livre termina na terça-feira