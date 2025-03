Vereador Marcel da ONG vistoria USF da Vila Amorim

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, esteve ontem (13) na Unidade de Saúde da Família da Vila Amorim “Vereador Marsal Lopes Rosa”, para uma vistoria junto com o secretário de Saúde, Diego Ferreira.

O objetivo da visita foi solicitar a instalação de ar condicionado em 12 salas, incluindo as de farmácia, raio-x e as recepções; verificação da parte elétrica do raio-x; e a aquisição de mesas e cadeiras.

O parlamentar solicitou que parte da emenda enviada por ele à área de saúde para este ano, que totalizou R$ 423.665,22, seja destinada às melhorias da unidade.

Também acompanharam a visita a gerente Executiva do Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), Joyce Moreira; a coordenadora Juliana Araújo; a diretora Administrativa e de Obras da Secretaria de Saúde, Glaucia Paulino; a médica Kelly Ferreira; a enfermeira Thammy Soler; e o coordenador de Tecnologia da Informação, Pablo Bareiro.