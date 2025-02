Vereador Marcio Malt solicitará informações sobre andamento do projeto de ampliação de Creche

O vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, solicitará à Secretaria de Educação informações sobre o projeto de ampliação da Creche do Jardim Colorado. Ele esteve nesta quinta-feira (13) na unidade para conversar com a diretora Soraia Endo.

“Esta é uma solicitação nossa e sei o quanto essa melhoria é essencial para atender melhor nossas crianças e suas famílias”, afirmou. “Me comprometo com a diretora, com os alunos e com todos os pais a continuar lutando para que essa ampliação saia do papel”, completou.

Malt disse que irá encaminhar um ofício à Secretaria de Educação para obter informações e garantir que a obra seja uma realidade. “Seguimos trabalhando por uma educação de qualidade para nossas crianças”, finalizou.