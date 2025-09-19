Vereador por Um Dia: eleitos tomam posse na Câmara de Suzano

A Câmara de Suzano realizou na manhã desta sexta-feira (19) a sessão simbólica de posse dos eleitos do segundo semestre de 2025 dos aspirantes do projeto “Vereador Por Um Dia – Voto Consciente”, realizado pela Guarda Mirim.

O presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), conduziu o evento e elogiou as equipes pedagógica e administrativa da Guarda Mirim pelo trabalho realizado, bem como os aspirantes pela participação no projeto. “A política precisa de novas ideias, de coragem e de responsabilidade. Ver o brilho dos olhos desses jovens renova a nossa esperança e o nosso comprometimento diário com Suzano”, declarou.

No Plenário da Casa de Leis, os eleitos no Projeto Voto Consciente, desenvolvido todos os semestres pela entidade, fizeram juramento e foram diplomadas de forma simbólica nos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Cerca de 150 adolescentes que participaram do projeto acompanharam o evento da Galeria.

O vereador Marco Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, disse que está há 13 anos como vereador e o Projeto Voto Consciente é um compromisso que ele faz questão de estar presente todos os semestres. “Nunca percam a esperança, porque já teve prefeito e vereador que passaram pela Guarda Mirim, e minha chefe de gabinete, que é engenheira, também”, disse ele aos jovens presentes.

O parlamentar André Dourado (PT) ressaltou que a instituição presta um serviço socioeducativo há muito tempo no município. Ele parabenizou os jovens eleitos pela coragem de terem se colocado numa disputa saudável e democrática. “A política é um meio de buscar o que acreditamos e queremos, e às vezes não encontramos nos representantes que são eleitos. Por isso, é fundamental participar e opinar no dia a dia”, afirmou.

Também participaram da sessão os vereadores Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame, e Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.

Eleitos

Nesta edição do Projeto Voto Consciente, os eleitos foram os aspirantes da Guarda Mirim Samuel da Silva Alves Conceição (prefeito), Renata Viana Barbosa (vice-prefeita), Fabio Mateus Soares de Souza, Dannylo dos Santos Silva, Matheus Sanches da Silva e Elison Olegario Pereira dos Santos (vereadores).

Por ter sido o parlamentar mais votado do projeto, Fabio Mateus Soares de Souza ocupou a cadeira de presidente da Casa de Leis e chamou os demais eleitos para fazerem uso da palavra na Tribuna da Câmara.

O prefeito Samuel agradeceu aos familiares e à Guarda Mirim pela oportunidade de participar do Voto Consciente. “Durante o projeto, percebi o quão importante é estar informado sobre o local em que moramos para identificar como nossa sociedade pode progredir”, disse.

A vice-prefeita Renata disse que aprendeu com o projeto que, na política, o que vale não é o interesse de cada um, “mas sobre servir o coletivo, ouvir a necessidade da população e agir com ética e transparência”.

Já o vereador Dannylo declarou que, graças à Guarda Mirim, conquistou uma oportunidade no mercado de trabalho. “O projeto me abriu os olhos para entender que a participar e questionar é essencial para uma sociedade mais justa e democrática.”

O também vereador Matheus revelou que tanto o Voto Consciente como a Guarda Mirim foram um “ponto de virada” em sua vida. “Antes, tinha muita dificuldade em me expressar, me expor, e a Guarda Mirim me ajudou a desenvolver a comunicação. Falar em público é uma oportunidade de compartilhar ideias, sonhos e valores.”

O parlamentar Elison disse que levará os ensinamentos da Guarda Mirim para a vida. “Aprendemos valores como disciplina, responsabilidade, respeito e cidadania. A cada jovem que passa pela Guarda Mirim, nasce uma nova chance de futuro melhor”, disse.

E o vereador mais votado, Fabio de Souza, também destacou os aprendizados do Voto Consciente. “Entendi que votar não é apenas escolher um candidato, mas assumir a responsabilidade de decidir o futuro da nossa cidade”, afirmou.

O presidente da Guarda Mirim de Suzano, Jamil Marques Figueira, disse que o Projeto Voto Consciente é um tema fundamental para a democracia. “Votar não é apenas formalidade ou obrigação cívica, mas uma oportunidade de mudar a sociedade que vivemos”, declarou. “Esses jovens têm agora a consciência de que a escolha que fazemos nas urnas pode impactar a vida de milhares de pessoas. Por isso, é importante estarem bem informados, pois a superficialidade das escolhas pode levar a resultados desastrosos.”

Também compuseram a mesa de autoridades do evento a coordenadora pedagógica Juliana Caxito, a supervisora geral Soraia Firmino, o 1º tesoureiro Geraldo Taplete, o 1º secretário Carlos Roberto Rodrigues e o presidente da Câmara, Antônio Carlos Garcia (11ª e 12ª legislaturas).