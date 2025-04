Vereador por Um Dia: projeto da Guarda Mirim empossa somente meninas em sessão simbólica na Câmara

A Câmara de Suzano realizou na manhã de hoje (11) a sessão simbólica de posse dos eleitos do primeiro semestre de 2025 da 69ª turma de aspirantes do projeto “Vereador Por Um Dia – Voto Consciente”, realizado pela Guarda Mirim. Nesta edição, somente meninas foram empossadas no Legislativo.

O presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), conduziu o evento. Ele disse ser fundamental a participação dos jovens na política e destacou o fato de terem sido eleitas meninas como representantes dos aspirantes da Guarda Mirim neste semestre. “Espero que no futuro tenhamos mais mulheres nos representando no Legislativo da cidade”, afirmou ele, já que, na atual legislatura, não há nenhuma mulher ocupando uma cadeira na Casa de Leis suzanense.

Takayama também salientou que ao menos dois políticos da cidade, o ex-presidente da Câmara Israel Lacerda Filho e o ex-prefeito Marcelo Candido, já passaram pela Guarda Mirim: “Saibam que vocês podem, num futuro próximo, representar a população suzanense nos espaços de poder”, afirmou ele, que ainda relembrou o legado do ex-presidente da entidade, Natal José Francisco, que faleceu em 2021. “Graças à dedicação dele que estamos aqui.”

No Plenário da Casa de Leis, as jovens eleitas no Projeto Voto Consciente, desenvolvido todos os semestres pela entidade, fizeram juramento e foram diplomadas de forma simbólica nos cargos de prefeita, vice-prefeita e vereadoras. Cerca de 160 adolescentes que participaram do projeto acompanharam o evento da Galeria.

O parlamentar André Dourado (PT) ressaltou a importância do ato da democracia em seu discurso e incentivou a participação das mulheres e dos jovens na política. O vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, falou que o projeto oferece formação política para orientar o voto e também estimulou que todos os aspirantes busquem o melhor que possam fazer.

Também participaram da sessão simbólica os vereadores João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, e Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro.

Eleitas

Nesta edição do Projeto Voto Consciente, as eleitas foram as aspirantes da Guarda Mirim Ingredy de Jesus Sousa como prefeita, Anali Ramos dos Santos como vice-prefeita e as vereadoras Jasmine da Silva Sena, Sheyla Silva Souza, Kayane Almeida Silva Santos e Bruna da Silva Moura. Por ter sido a parlamentar mais votada do projeto, Jasmine da Silva Sena assumiu a cadeira de presidente da Casa de Leis e chamou as demais eleitas para fazerem uso da palavra na Tribuna da Câmara.

A prefeita eleita Ingredy de Jesus Sousa agradeceu a todos que depositaram a confiança nela por meio do voto. “O projeto me ensinou muito, principalmente sobre o peso das nossas escolhas como eleitores. O voto é uma ferramenta poderosa e cabe a cada um de nós usá-la com consciência, entendendo que ele molda o nosso futuro de acordo com nossas escolhas”, disse.

Já a vice-prefeita Anali Ramos dos Santos revelou que o Voto Consciente foi um grande marco em sua vida. “O voto e a política não são coisas para se brincar. Na realidade, são os principais pilares para nossa identidade social. Nós, como sociedade, devemos pensar em conjunto para que tenhamos a melhor convivência social possível.”

Por sua vez, a vereadora Sheyla Silva Souza disse que o projeto foi desafiador. “Foram muitos dias de dedicação, noites com sono diminuído e a mente a mil. Mas também foram momentos de aprendizado, de crescimento pessoal e descobertas que levarei para a vida toda. O projeto foi uma verdadeira virada de chave, que me fez enxergar o voto como ferramenta fundamental e poderosa na mudança, que ecoa além das urnas.”

Para a também vereadora Kayane Almeida Silva Santos, o Voto Consciente a ajudou a enfrentar seus medos, a trabalhar em grupo e a reconhecer suas qualidades. “Não é só sobre política, mas também sobre conhecer a si mesmo, sobre saber ter escolhas, opiniões e conhecer o melhor para a cidade.”

A parlamentar Bruna da Silva Moura destacou que o projeto foi importante para o crescimento pessoal e coletivo dos aspirantes. “O projeto nos mostrou o quanto é essencial observar cada detalhe antes de decidir em qual partido confiar nosso voto e avaliar o compromisso real de cada partido com a cidade.”

E a vereadora mais votada, Jasmine da Silva Sena disse que a política é uma ferramenta fundamental para entender a situação do mundo. “Agradeço a Guarda Mirim de Suzano por proporcionar este projeto tão inovador para todos nós. Foi uma experiência transformadora, que me ensinou valiosas lições.”

O presidente da Guarda Mirim de Suzano, Jamil Marques Figueira, explicou que o projeto orienta os jovens sobre a importância das eleições, de forma com que cada eleitor faça sua opção de modo consciente e com seriedade. “Houve momentos na nossa história de grandes restrições de escolha dos governantes. As mulheres não tinham o direito de votar nem serem votadas, como acontece aqui hoje. O voto era definido pela renda, direito apenas dos mais ricos, ou controlado por grandes fazendeiros, conhecidos como coronéis”, relembrou. “A realização das eleições é um dos raros momentos onde todos se igualam, já que existe igualdade de valor do voto dado por cada cidadão. Por isso, é fundamental que o voto seja consciente, e só o alcançamos conhecendo o processo eleitoral brasileiro, entendendo o processo e sabendo o que é legítimo ou não.”

Também compuseram a mesa de autoridades do evento a coordenadora pedagógica Juliana Caxito, o primeiro secretário da Diretoria Executiva, Rogério Lamim, a secretária do Conselho Deliberativo Nelsilene Cunha Francisco, o tesoureiro Geraldo Taplete e a supervisora geral Soraia Firmino.