Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 24 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vereador professor Edirlei solicita iluminação pública na Chácara Nova Suzano para coibir assaltos

Há cerca de 6 mil pessoas morando na região

24 setembro 2025 - 14h17Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

O vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, reuniu-se na manhã de hoje (23) com o diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos Ari Santos para solicitar iluminação pública na região da Chácara Nova Suzano com o objetivo de coibir assaltos. Também participou do encontro Danilo Ferreira Mello, subsíndico do Residencial Vila Vêneto, um dos empreendimentos entregues recentemente pela Prefeitura e o Governo do Estado no local.

De acordo com o parlamentar, há cerca de 6 mil pessoas morando na região, em condomínios recém-entregues. “Há um alto índice de assaltos por falta de iluminação”, explicou.

Professor Edirlei disse que os moradores têm de caminhar cerca de um quilômetro depois que descem dos ônibus na Rodovia Índio Tibiriçá (SP 31). “É nesse trajeto que ocorrem os roubos”, detalhou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Audiência pública da Câmara de Suzano sobre Zoonoses tem destaque para caso das ampolas com material
Cidades

Audiência pública da Câmara de Suzano sobre Zoonoses tem destaque para caso das ampolas com material

Centrus recebe 1&ordm; posto virtual da Receita Federal para 600 atendimentos mensais
Cidades

Centrus recebe 1º posto virtual da Receita Federal para 600 atendimentos mensais

Suzano intensifica ações de combate à tuberculose em unidades de saúde
Cidades

Suzano intensifica ações de combate à tuberculose em unidades de saúde

Celebração de 57 anos da ACE Suzano acontece nesta sexta-feira
Associação Comercial

Celebração de 57 anos da ACE Suzano acontece nesta sexta-feira

Fundo Social recebe doação de 540 quilos de alimentos e 400 unidades de absorventes
Solidariedade

Fundo Social recebe doação de 540 quilos de alimentos e 400 unidades de absorventes

'Ilumina Suzano' faz 818 atendimentos e alcança 131 bairros em agosto
Cidades

'Ilumina Suzano' faz 818 atendimentos e alcança 131 bairros em agosto