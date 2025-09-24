Vereador professor Edirlei solicita iluminação pública na Chácara Nova Suzano para coibir assaltos

O vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, reuniu-se na manhã de hoje (23) com o diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos Ari Santos para solicitar iluminação pública na região da Chácara Nova Suzano com o objetivo de coibir assaltos. Também participou do encontro Danilo Ferreira Mello, subsíndico do Residencial Vila Vêneto, um dos empreendimentos entregues recentemente pela Prefeitura e o Governo do Estado no local.

De acordo com o parlamentar, há cerca de 6 mil pessoas morando na região, em condomínios recém-entregues. “Há um alto índice de assaltos por falta de iluminação”, explicou.

Professor Edirlei disse que os moradores têm de caminhar cerca de um quilômetro depois que descem dos ônibus na Rodovia Índio Tibiriçá (SP 31). “É nesse trajeto que ocorrem os roubos”, detalhou.