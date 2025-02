Vereador Rogerio Castilho apoia atleta paralímpica suzanense que pede criação de secretaria PCD

O vereador Rogerio Castilho (PSB) esteve hoje (4) com a atleta paralímpica suzanense Evelyn Oliveira, que é moradora do Distrito de Palmeiras. Ela o procurou para debater a ideia da criação de uma secretaria de pessoas com deficiência (PCD) em Suzano.

“Mesmo que o sonho dela se torne realidade lá na frente, e ela não possa usufruir completamente, outras pessoas colherão esses frutos”, explicou Castilho, ao dizer que a paratleta se comprometeu a agendar reunião com o prefeito Pedro Ishi (PL) para apresentar sua ideia.

“A Evelyn viu que, por eu ser um vereador bem atuante na região de Palmeiras, que acolhe todas essas demandas, posso ser um líder para fortalecer esta ideia com o Executivo e atender os anseios daqueles que necessitam”, garantiu Rogerio.

Atleta de bocha, Evelyn Oliveira foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Tóquio 2020 e medalha de ouro na Rio 2016. Também foi medalhista de ouro nos Jogos Parapan-americanos de Lima (2019) e Santiago (2023).