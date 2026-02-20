Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Artur Takayama participa de reunião do Conseg e fala sobre emenda de R$ 50 mil para segurança

Investimento deve ser usado para a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da região

20 fevereiro 2026 - 11h48Por de Suzano
Vereador Takayama participa de reunião do Conseg e fala sobre emenda de R$ 50 mil para segurançaVereador Takayama participa de reunião do Conseg e fala sobre emenda de R$ 50 mil para segurança - (Foto: Divulgação)

O vereador Artur Takayama (PL) participou na noite de ontem (19) da reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Centro, realizado na Escola Estadual Dr. Morato de Oliveira. Ele reafirmou no encontro seu compromisso com a segurança da cidade e falou que destinou, no orçamento de 2026, R$ 50 mil para a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da região, com foco nas demandas da Vila Amorim, Vila Urupês e bairros adjacentes.

“O Conseg Centro é um importante espaço de diálogo entre a comunidade e as forças de segurança”, disse o parlamentar. “As câmeras de segurança vão fortalecer a prevenção, ampliar a vigilância e oferecer mais suporte às polícias, garantindo mais tranquilidade para moradores, comerciantes e famílias”, afirmou.

“Cumprimento o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; o comandante da Guarda Civil Municipal, Rodrigo Kanashiro; o capitão da Policia Militar André Cavallari; o chefe dos investigadores, Marco Aurélio, representando o delegado titular; e o diretor da Secretaria de Manutenção, Ari Santos. Também parabenizo a presidente do Conseg Centro, Lucelena Machado, a Teka, pela condução responsável dos trabalhos”, declarou Takayama.

“Seguimos firmes, transformando diálogo em ação concreta e investimento real para proteger nossa população. Segurança se constrói com presença, investimento e compromisso com as pessoas”, finalizou.

