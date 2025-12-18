Vereadores Baiano da Saúde e Zé Oliveira finalizam ano e fazem balanço das ações

O vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, encerrou o primeiro ano do seu segundo mandato na Câmara de Suzano trazendo realizações para o município. Ao longo do período, ele enviou 515 ofícios a órgãos públicos e apresentou no Legislativo 259 requerimentos, 30 indicações, quatro moções e seis projetos de lei.

Entre as principais conquistas do mandato, Baiano da Saúde destaca a obtenção de R$ 1 milhão, viabilizado junto ao deputado federal Marcio Alvino (PL) e destinado à área da saúde. “Trabalharemos para conquistar ainda mais investimentos ao longo de 2026”, afirmou.

O parlamentar disse que, “com trabalho, diálogo e comprometimento”, foi possível atender a diversas demandas importantes da população, como a execução de diversos serviços de infraestrutura urbana; recapeamento asfáltico, nivelamento de vias, tapa-buracos e cascalhamento; podas de árvores e manutenção viária em diferentes regiões do município; e limpeza de córrego e manutenção de lâmpadas e postes.

Zé Oliveira

O ano de 2025 foi marcado por muito trabalho, intensidade e compromisso com a população de Suzano no mandato do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira.

De acordo com o parlamentar, ele esteve presente nos bairros e atento às demandas da cidade, mantendo uma “atuação firme, acelerada e com resultados concretos em todas as regiões do município”.

Ao longo do ano, foram protocolados 161 requerimentos e 23 ofícios, além da aprovação de importantes projetos de interesse coletivo. O vereador também destinou emendas impositivas para áreas essenciais como saúde, educação, cultura, desenvolvimento econômico, manutenção e obras, fortalecendo investimentos que impactam diretamente a vida da população suzanense.