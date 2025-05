Vereadores de Suzano aprovam dois projetos de lei

Na sessão ordinária realizada na última quarta-feira (30), a Câmara de Suzano aprovou dois projetos de lei.

O primeiro item da pauta foi o projeto de lei que dispõe sobre a instalação de pontos de hidratação em corridas de rua realizadas no município em corridas de rua realizadas no município, de autoria do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

A proposta tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar dos participantes desses eventos esportivos, especialmente em dias de calor intenso. O texto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares.

Em seguida, foi aprovado um projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o parcelamento e reparcelamento de débitos da Prefeitura com o Instituto de Previdência do Município de Suzano.