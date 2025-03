Vereadores de Suzano aprovam entrega de Medalha Augustinha Molteni a Viviane Galvão de Oliveira

Os vereadores de Suzano aprovaram na sessão ordinária de ontem (5) a concessão da Medalha Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni a Viviane Domschke Galvão de Oliveira, primeira mulher a exercer o cargo de vice-prefeita de Suzano. O projeto de decreto legislativo é de autoria da Mesa Diretiva, que atendeu à indicação do vereador Artur Takayama (PL).

A honraria foi instituída em 2019 pelo Legislativo, para ser concedida a uma mulher da cidade destacada por suas ações, trabalhos ou atividades desenvolvidas em prol da sociedade. A medalha é entregue anualmente, em sessão solene a ser realizada sempre em março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Além da medalha, os vereadores aprovaram outros oito itens. Entre eles, estavam cinco projetos de lei de autoria do Executivo. Um deles autoriza a Prefeitura a repassar, sob forma de auxílio, valores à Associação Fúria de Taekwondo e Desportos. Os outros quatro referiam-se a repasses, sob a forma de subvenção, à Liga Municipal de Futebol de Suzano.

Além disso, foi aprovado um projeto de decreto legislativo que concede o Título de Empresa Cidadã à Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à Família Ltda. (Assibraff), de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

O vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o Denis filho do Pedrinho do Mercado, teve aprovado um projeto de resolução que inclui entre os homenageados com a Medalha Tiradentes, concedida anualmente pela Casa de Leis em abril, os policiais militares que atuam na Companhia de Ações Especiais (Caep) no município.