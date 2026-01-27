Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Atividade parlamentar

Vereadores de Suzano definem 12 comissões permanentes

Todas contam com três vereadores e têm como principal função analisar o conteúdo das propostas antes de serem colocadas em votação

27 janeiro 2026 - 17h30Por de Suzano
Vereadores de Suzano definem 12 comissões permanentesVereadores de Suzano definem 12 comissões permanentes - (Foto: Bianca Figueira/Câmara de Suzano)

A Câmara de Suzano definiu na tarde desta terça-feira (27) a formação das 12 comissões permanentes para 2026. Todas contam com a participação de três vereadores e têm como principal função analisar o conteúdo das proposituras antes de serem colocadas em votação.

A reunião foi comandada pelo presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL). A Casa de Leis tem as seguintes comissões: Justiça e Redação; Educação, Cultura, Esporte e Turismo; Finanças e Orçamento; Administração Pública; Política Urbana e Meio Ambiente; Ética Parlamentar; Política Social; Segurança Pública; Economia; Saúde; Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; e Proteção e Bem-estar Animal.

Confira a composição das comissões permanentes da Câmara de Suzano para 2026

Comissão de Justiça e Redação

Presidente: Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho

Relator: André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola

Membro: Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena

Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

Presidente: Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt

Relator:  Jaime Siunte (Avante)

Membro: Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG

Comissão de Política Social

Presidente: José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira

Relator: Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho

Membro: Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame

Comissão de Economia

Presidente: Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza

Relator: Jaime Siunte (Avante)

Membro: João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo

Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Presidente: Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol

Relator: André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola

Membro: Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt

Comissão de Administração Pública

Presidente: André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola

Relator: João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo

Membro: Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol

Comissão de Ética Parlamentar

Presidente: Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado

Relator: Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG

Membro: Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse

Relator: Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza

Membro: José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira

Comissão de Saúde

Presidente: Rogerio Castilho (PSB)

Relator: José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira

Membro: Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde

Comissão de Proteção e Bem-estar Animal

Presidente: Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG

Relator: Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza

Membro: Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt

Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana

Presidente: Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado

Relator: Jaime Siunte (Avante)

Membro: Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena

Comissão de Finanças e Orçamento

Presidente: Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado

Relator: Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho

Membro: Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena

