Vereadores de Suzano definem 12 comissões permanentes

A Câmara de Suzano definiu na tarde desta terça-feira (27) a formação das 12 comissões permanentes para 2026. Todas contam com a participação de três vereadores e têm como principal função analisar o conteúdo das proposituras antes de serem colocadas em votação.
A reunião foi comandada pelo presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL). A Casa de Leis tem as seguintes comissões: Justiça e Redação; Educação, Cultura, Esporte e Turismo; Finanças e Orçamento; Administração Pública; Política Urbana e Meio Ambiente; Ética Parlamentar; Política Social; Segurança Pública; Economia; Saúde; Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; e Proteção e Bem-estar Animal.
Confira a composição das comissões permanentes da Câmara de Suzano para 2026
Comissão de Justiça e Redação
Presidente: Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho
Relator: André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola
Membro: Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente
Presidente: Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt
Relator: Jaime Siunte (Avante)
Membro: Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG
Comissão de Política Social
Presidente: José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira
Relator: Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho
Membro: Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame
Comissão de Economia
Presidente: Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza
Relator: Jaime Siunte (Avante)
Membro: João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo
Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Presidente: Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol
Relator: André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola
Membro: Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt
Comissão de Administração Pública
Presidente: André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola
Relator: João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo
Membro: Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol
Comissão de Ética Parlamentar
Presidente: Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado
Relator: Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG
Membro: Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame
Comissão de Segurança Pública
Presidente: Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse
Relator: Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza
Membro: José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira
Comissão de Saúde
Presidente: Rogerio Castilho (PSB)
Relator: José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira
Membro: Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde
Comissão de Proteção e Bem-estar Animal
Presidente: Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG
Relator: Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza
Membro: Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt
Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana
Presidente: Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado
Relator: Jaime Siunte (Avante)
Membro: Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena
Comissão de Finanças e Orçamento
Presidente: Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado
Relator: Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho
Membro: Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena