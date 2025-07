Vereadores de Suzano fazem visita técnica no Canil Municipal

Os vereadores Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; André Dias Dourado (PT); Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; e Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza, fizeram na manhã desta quinta-feira (4) uma visita técnica no Canil Municipal da Prefeitura de Suzano.

Eles vistoriaram as 16 baias que abrigam os animais e foram recebidos pela coordenadora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, e pelo médico veterinário Allan Andrade Coelho.

Eles explicaram que o setor de Controle de Zoonoses somente recolhe animais errantes (sem tutores) que tenham comprovadamente mordido alguém, ou seja, nos casos em que seja apresentado um laudo médico. “O papel da Zoonoses é observar este animal agressor por dez dias, para ver se ele apresenta alguma doença, se há algum risco de relevância epidemiológica”, disse Coelho.

Após este período, o animal deveria ser encaminhado para socialização ou ressocialização, o que será possível após a existência no município do Centro de Bem-estar Animal. Porém, como o município não dispõe deste equipamento no momento, os animais permanecem no Canil Municipal, alguns disponíveis para adoção.

Por esta razão, das 16 baias existentes no local, 15 estão ocupadas e uma está em manutenção. “Não se trata de aumentar o número de baias, mas sim de socializar estes animais”, destacou Priscila.

Os vereadores tiraram algumas dúvidas com os profissionais e também perguntaram sobre a esporotricose, doença causada por fungo que tem contaminado principalmente gatos e pode ser transmitida para humanos. Eles orientaram que, em caso de suspeita, o animal deve ser levado ao veterinário, que irá examiná-lo e, se for o caso, fará a notificação compulsória ao setor de Controle de Zoonoses.