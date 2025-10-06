Vereadores de Suzano prestigiam Prêmio Excelência Educacional

Os vereadores Artur Takayama (PL) e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro (PCdoB), prestigiaram na tarde de hoje (6) a cerimônia de entrega do Prêmio Excelência Educacional, promovida pelo programa Alfabetiza Juntos SP, no Cineteatro Wilma Bentivegna.

O evento contou com a presença do prefeito Pedro Ishi (PL), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Ishi, e da secretária de Educação, Renata Priscila, além de outros secretários, gestores, professores e representantes das unidades premiadas.

O Prêmio Excelência Educacional reconhece os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

O desempenho é medido pelo Índice de Excelência Educacional (IEE), que considera fatores como a evolução das notas, o porte e a vulnerabilidade social da escola, além do regime de ensino —parcial ou integral.

Foram premiadas as seguintes escolas municipais: Adélia de Lima Franco, Antônio Maschietto, Antônio Carlos Mayer, Odário Ferreira dos Santos, José Celestino Sanches, Lídia Lima da Silva, Manoel Vieira Ferreira Filho, Maria Odete Cará Gouvêa, Mércia Amaral Andrade de Brito e Mônica Sônia Pereira Maida.

A secretária Renata Priscila destacou a relevância do reconhecimento. “Isso é muito importante. O feito e o reconhecimento garantem que estamos empenhados em seguir caminhando para a melhoria da educação cotidianamente. Eu sempre digo que a educação é movimento: ela precisa ser viva e se reinventar todos os dias. Hoje é um dia de celebração, mas também de reafirmação do compromisso e da dedicação de cada profissional da nossa rede”, afirmou.

O presidente da Câmara, Artur Takayama, parabenizou os educadores e reforçou a importância do trabalho em equipe. “Parabéns a vocês —professores, diretores, coordenadores pedagógicos. A gente sempre diz: sozinhos, não somos ninguém. Uma diretora pode liderar, mas sem uma equipe competente, o sucesso não viria. Que venham muitas outras conquistas para a nossa rede municipal”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a relevância da educação para o desenvolvimento da cidade. “A educação sempre foi e sempre será, do meu ponto de vista, a maior secretaria de Suzano, pelo tamanho e importância do trabalho que realiza. Quando assumimos, sabíamos do desafio e hoje vemos que uma das nossas metas foi alcançada: conseguimos elevar a média e conquistar resultados expressivos, reconhecidos pelo Estado. Agradeço o empenho de todos que fazem parte dessa história”, afirmou.