Vereadores de Suzano votam dois projetos de lei nesta quarta-feira (8)

Os vereadores de Suzano votarão na sessão ordinária desta quarta-feira (8), com início às 18 horas, dois projetos de lei.

O primeiro é o que dispõe sobre a criação de áreas de parada de curta duração para embarque e desembarque de passageiros particulares ou que utilizem os serviços de transporte individual solicitados por meio de aplicativos, plataformas ou sites tecnológicos no município. De autoria do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, a propositura tem o objetivo de contribuir com a mobilidade urbana do município, evitando infrações de trânsito e promovendo a segurança dos passageiros nos momentos de embarque e desembarque.

De acordo com a proposta, essas áreas seriam criadas em vias públicas próximas a terminais rodoviários, supermercados, shoppings, hospitais, igrejas e na região central da cidade, para serem utilizadas pelo tempo máximo de dois minutos, com o uso do pisca alerta e a permanência do motorista no interior do veículo.

Já o segundo projeto de lei em discussão e votação na pauta de amanhã é o que dispõe sobre a política pública de acolhimento psicossocial na rede municipal de saúde para pessoas que desenvolvam vínculos afetivos intensos com bebês reborn. A propositura é do vereador André Dourado (PT).

Na justificativa do projeto, o parlamentar explica que a saúde mental é um dos pilares da atenção integral à saúde no Brasil, e que nos últimos anos observou-se o crescimento de um fenômeno social e psicológico com os bebês reborn, que são hiper-realistas por remeterem à aparência de recém-nascidos. “Há uma parcela da população que se vincula emocionalmente com esses bonecos de maneira profunda, utilizando-os como mecanismo de enfrentamento ao luto perinatal, infertilidade, depressão, ansiedade, solidão, transtornos emocionais ou traumas. “É papel do poder público reconhecer essas manifestações e oferecer acolhimento, escuta qualificada e suporte psicossocial”, afirma Dourado.

Acompanhe

O público pode acompanhar a sessão no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).