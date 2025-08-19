Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Legislativo

Vereadores de Suzano votam nesta quarta dois vetos e um projeto de lei

Público pode acompanhar a sessão de forma presencial no Plenário, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube

19 agosto 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Vereadores de Suzano votam nesta quarta dois vetos e um projeto de leiVereadores de Suzano votam nesta quarta dois vetos e um projeto de lei - (Foto: Wanderley Costa)

Os vereadores de Suzano votarão na sessão ordinária desta quarta-feira (20), às 18 horas, dois vetos parciais e um projeto de lei. O público pode acompanhar a sessão de forma presencial no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

O primeiro item é o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que institui no calendário de festividades e eventos do município a “Connect Christ”, a ser comemorado anualmente na segunda quinzena do mês de julho, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei. O veto refere-se aos artigos 4º e 5º, que tratavam do “apoio logístico e estrutural ao evento, respeitadas as disponibilidades orçamentárias” e das “despesas decorrentes de execução da lei”, já que devido à laicidade do estado, eventos religiosos não podem ser fomentados com recursos públicos.

O segundo veto parcial é ao projeto de lei do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, que cria a política de reeducação e ressocialização de homens que cometem violência doméstica e familiar no âmbito em Suzano. A desaprovação se refere ao artigo segundo da propositura, que previa que a Prefeitura criasse núcleos nas unidades de saúde para a execução da legislação. “É que o Legislativo não pode impor atos de gestão exclusiva da administração local ao Executivo, posto que os poderes são independentes e harmônicos entre si”, explicou o prefeito Pedro Ishi (PL) no autógrafo enviado à Casa de Leis.

Já o terceiro item da pauta é a votação do projeto de lei do Executivo que dá nome de “Carlos Francisco da Silva” à atual rua 174 do Miguel Badra - Gleba 7.

