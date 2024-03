Vereadores Max do Futebol e Toninho Morgado anunciam troca de partidos e apoio a Pedro Ishi

O vereador e pré-candidato a prefeito de Suzano pelo PL, Pedro Ishi, recebeu o apoio de mais dois parlamentares durante a sessão ordinária da Câmara na última quarta-feira (20/03). Desta vez, as declarações públicas vieram de Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, e de Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado. Eles ainda anunciaram trocas de legenda, passando a compor o Partido Liberal (PL) e o Partido Social Democrático (PSD), respectivamente. Na última semana, Pedro Ishi também recebeu os apoios de Denis Claudio da Silva (PSD), o Filho do Pedrinho do Mercado, e Edirlei Junio Reis (PL), o Professor Edirlei.



Max do Futebol está deixando o Podemos para ingressar ao PL. A novidade foi anunciada pelo parlamentar durante tribuna livre na Câmara de Suzano. De acordo com o vereador, a mudança ocorreu após convite do deputado federal Marcio Alvino (PL). “Quero registrar a minha ida ao PL. Estou feliz, fomos convidados pelo Marcio Alvino e eu tive uma acolhida muito boa. Quero agradecer ao Podemos, mas agora estamos no PL, trabalhando para ser reeleito”, disse ele, ao mencionar o movimento suprapartidário de apoio a Pedro Ishi, pré-candidato a prefeito de Suzano.



Professor Toninho Morgado também fez uso da palavra na ocasião, declarando sua saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para se dedicar ao PSD. “Quero agradecer ao PDT por toda história construída juntos. Agora, tenho grandes expectativas em desempenhar um bom trabalho. Agradeço ao vereador Denis e aos demais por estarem conosco no PSD, um partido com três ministérios no governo federal. Então, estamos nessa empreitada, de uma nova jornada, e o que puder fazer para colaborar pela estrutura administrativa e política desse grupo, eu farei”, reforçou.



Na última semana, Pedro Ishi também recebeu declarações públicas dos vereadores Denis Claudio e Professor Edirlei, que anunciaram trocas partidárias, deixando o União Brasil para o PSD e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para o PL, respectivamente. Vale lembrar que no último sábado (16/03), o grupo liderado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi promoveu o maior evento de filiação suprapartidária do município, reunindo mais de 1,5 mil lideranças de dez siglas: PL, PSB, PRD, Avante, PSD, Republicanos, União Brasil, MDB, PSDB e DC.



De acordo com Pedro Ishi, o movimento visa à continuidade do trabalho que vem sendo construído em Suzano. “Nossa cidade avançou muito nos últimos sete anos, fruto do compromisso com o desenvolvimento da cidade. O foco continua o mesmo, dando sequência ao legado de excelência construído pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e contando com amplo apoio de todos aqueles que acreditam no potencial do nosso município”, agradeceu.