Vereadores participam de encontro com artesãos de Suzano

Os vereadores Artur Takayama (PL) e Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, participaram na manhã desta terça-feira (14) do Encontro Geral com Artesãos Cadastrados da Prefeitura de Suzano, no Complexo Educacional Mirambava. No evento, foram entregues 75 carteirinhas para novos artesãos. Atualmente, o município conta com 380 artesãos ativos.

Takayama falou em nome da Câmara de Suzano no encontro e destacou o papel do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz. “Ele vem fazendo a diferença com garra”, disse. O parlamentar também colocou o Legislativo à disposição. “Os artesãos me conhecem e sabem que o que estiver ao meu alcance, eu faço”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que Suzano acabou de conquistar o título de Município de Interesse Turístico (MIT). “O artesanato será o braço para valorizar o turismo na nossa cidade”, destacou ela, afirmando que há muita produção em vários bairros do município.

O prefeito Pedro Ishi (PL) falou que há um sentimento de “família” entre os artesãos, e que os novos serão integrados. “Nosso objetivo é manter o que deu certo e avançar mais”, declarou ele, antecipando que, em breve, apresentará um local para abrigar o artesanato de Suzano.

Também estiveram presentes no evento a gestora de Economia do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Samira Gardziulis; o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fernando Fernandes; a coordenadora do artesanato, Vanessa Cury; e a coordenadora do Casarão da Memória, Rita Paiva.