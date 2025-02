Vereadores pedem melhorias nos serviços da EDP à população de Suzano

Foi realizada uma reunião nesta sexta-feira (7) de manhã, na Câmara de Suzano, para solicitar à EDP melhorias no atendimento e no serviço prestado à população da cidade.

O encontro foi comandado pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL), e contou com a presença dos vereadores Jaime Siunte (Avante); João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; André Dias Dourado (PT); Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza; Josias Ferreira da Silva (PcdoB), o Josias Mineiro; Denis Claudio da Silva (PSD), o Denis filho do Pedrinho do Mercado; Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse; Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol; e Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG. A EDP foi representada por Renata de Souza Faedda.

Os parlamentares explicaram que diariamente recebem várias reclamações, principalmente por conta do atendimento precário que é oferecido à população na agência física da concessionária, que fica na rua Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade. Eles relataram que idosos e pessoas humildes não conseguem concluir as solicitações por falta de um atendimento humanizado. Sobre isso, Renata afirmou que encaminhará a reclamação à área responsável.

Os vereadores também perguntaram sobre as trocas dos postes de madeiras; podas das árvores que comprometem a energia elétrica e, acima de tudo, podem causas riscos de acidentes; e o atendimento nos dias de chuvas fortes e nas regiões afastadas do centro de Suzano. A representante da EDP explicou os protocolos de trabalho da concessionária e se colocou à disposição da Câmara para melhorar a qualidade do fornecimento do serviço da empresa.