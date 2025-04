Vereadores pleiteiam unidade do Instituto Federal em Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira (9), a Moção n.º 58/2025, que faz um apelo ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a destinação de um Instituto Federal ao município. De autoria dos vereadores Iduigues Martins (PT) e Inês Paz (PSOL), o documento legislativo destaca a importância da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento da cidade e região.

A Moção ressalta que Mogi das Cruzes, apesar de possuir um forte setor industrial, de serviços e hortifrutigranjeiro, carece de instituições públicas que ofereçam educação profissional e tecnológica gratuita e de qualidade.

Iduigues Martins justificou seus motivos para apresentar a Moção. “No Brasil, já existem 600 institutos federais, com ensino de qualidade e gratuito. Suzano tem um, mas Mogi não. Vamos batalhar para que nossa Cidade receba uma unidade desta importante instituição de ensino. Isso vai acelerar o desenvolvimento do Município, fazendo interface com a indústria, com a pesquisa e com a geração de empregos”.

Inês Paz, coautora, também defendeu a implementação da escola superior em Mogi. “O governo federal tem compromisso com o seu povo e incentiva a educação de brasileiros e brasileiras. É preciso ter vontade política para conquistar esse importante benefício. Vários professores e professoras mogianos vão lecionar longe pela falta desta opção. O Município precisa oferecer contrapartidas para receber o investimento. Mogi tem prédios e áreas para dispor em troca do investimento”.

Os parlamentares defendem ainda que os Institutos Federais contribuem para a promoção da inovação e da pesquisa aplicada, por meio de estreita ligação com o setor produtivo.

Além do presidente da República, a Moção aprovada será encaminhada ao ministro da Educação, Camilo Santana, e à prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL).