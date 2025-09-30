Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 30 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vereadores questionam transporte sanitário, trotes ao Samu e falta de especialistas em audiência

Audiência foi presidida pelo vereador Rogerio Castilho (PSB), presidente da Comissão Permanente de Saúde do Legislativo

30 setembro 2025 - 12h55Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

Durante a audiência pública para prestação de contas do segundo quadrimestre deste ano da Secretaria de Saúde, os vereadores questionaram o chefe da pasta, Diego Ferreira, sobre transporte sanitário, trotes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e falta de médicos especialistas.

O vídeo completo da audiência, que foi presidida pelo vereador Rogerio Castilho (PSB), que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde do Legislativo, está disponível no canal TV Câmara Suzano, no Youtube. Também participaram os vereadores Artur Takayama (PL); Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; e Marcio Malt (PL).

Takayama pediu esclarecimentos sobre o funcionamento do transporte sanitário. O secretário explicou que o município tem obrigação de oferecer deslocamento apenas para especialidades inexistentes na rede local, como oncologia. Casos de acamados também recebem prioridade.

Trotes

O presidente da Câmara também chamou a atenção para os 117 trotes registrados em um quadrimestre, pedindo ações conjuntas com a Secretaria de Saúde e a Diretoria de Comunicação da Casa de Leis para campanhas educativas, sobretudo em escolas e redes sociais. Ferreira reforçou que os trotes partem principalmente de crianças e adolescentes, e que a conscientização precisa começar na base.

Especialidades

O vereador Marcio Malt questionou a situação do neuropediatra e de profissionais de saúde mental. O secretário relatou que Suzano perdeu o único neuropediatra da rede, mas garantiu a ampliação de 20 para 30 horas mensais do atendimento a pacientes com Transtorno do Espectro Autista, com pediatras especializados. Também destacou que o novo voucher para consultas de neuro e neuropediatria em clínicas particulares deve estar disponível em até 45 dias. Além disso, informou que foi solicitado um novo concurso para contratar psiquiatras, neurologistas, urologistas e outros especialistas.

Vacinação antirrábica

Malt indagou sobre a falta de postos descentralizados de vacinação antirrábica. O secretário reconheceu a dificuldade e explicou que o município depende da quantidade limitada de doses enviadas pelo Estado, o que inviabiliza campanhas itinerantes em bairros periféricos.

Saúde itinerante e Hospital Federal

O vereador Josias Mineiro pediu a expansão da saúde itinerante para regiões como Ramal da Goiabeira e Tabamarajoara, onde a demanda é alta. O secretário afirmou que o projeto já está em estudo e deve contemplar 14 pontos afastados de unidades básicas de saúde. Josias também questionou o andamento das obras do Hospital Federal, e o secretário informou que a obra está em fase de acabamento, mas aguarda repasse de R$ 15 milhões do governo federal, além de aporte de R$ 5 milhões do município para ser concluída.

Farmácia e insulina

Ainda em resposta ao vereador, Ferreira disse que o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) está com 92% dos medicamentos repostos, mas destacou a dificuldade no fornecimento de insulina em caneta, substituída por frascos, devido a problemas de produção na indústria farmacêutica. Encerrando a audiência, Castilho afirmou que a atividade é “fundamental para instruir a população” e evitar notícias falsas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz prevê 3,6 mil castrações de cães e gatos em 2025 e promove edição no Parque São Francisco
Cidades

Ferraz prevê 3,6 mil castrações de cães e gatos em 2025 e promove edição no Parque São Francisco

Mutirão de castração em cães e gatos é realizado com verba de emenda do vereador Marcel da ONG
Cidades

Mutirão de castração em cães e gatos é realizado com verba de emenda do vereador Marcel da ONG

Equipamentos de música chegam à escola no Jardim Nova América
Cidades

Equipamentos de música chegam à escola no Jardim Nova América

Meio Ambiente fecha setembro com 474 castrações em cães e gatos
Cidades

Meio Ambiente fecha setembro com 474 castrações em cães e gatos

Suzano inicia aplicação de massa asfáltica no Jardim Casa Branca
Cidades

Suzano inicia aplicação de massa asfáltica no Jardim Casa Branca

Pedro Ishi assina decreto que oficializa tombamento da Igreja do Baruel
Cidades

Pedro Ishi assina decreto que oficializa tombamento da Igreja do Baruel