Vereadores questionam transporte sanitário, trotes ao Samu e falta de especialistas em audiência

Durante a audiência pública para prestação de contas do segundo quadrimestre deste ano da Secretaria de Saúde, os vereadores questionaram o chefe da pasta, Diego Ferreira, sobre transporte sanitário, trotes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e falta de médicos especialistas.

O vídeo completo da audiência, que foi presidida pelo vereador Rogerio Castilho (PSB), que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde do Legislativo, está disponível no canal TV Câmara Suzano, no Youtube. Também participaram os vereadores Artur Takayama (PL); Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; e Marcio Malt (PL).

Takayama pediu esclarecimentos sobre o funcionamento do transporte sanitário. O secretário explicou que o município tem obrigação de oferecer deslocamento apenas para especialidades inexistentes na rede local, como oncologia. Casos de acamados também recebem prioridade.

Trotes

O presidente da Câmara também chamou a atenção para os 117 trotes registrados em um quadrimestre, pedindo ações conjuntas com a Secretaria de Saúde e a Diretoria de Comunicação da Casa de Leis para campanhas educativas, sobretudo em escolas e redes sociais. Ferreira reforçou que os trotes partem principalmente de crianças e adolescentes, e que a conscientização precisa começar na base.

Especialidades

O vereador Marcio Malt questionou a situação do neuropediatra e de profissionais de saúde mental. O secretário relatou que Suzano perdeu o único neuropediatra da rede, mas garantiu a ampliação de 20 para 30 horas mensais do atendimento a pacientes com Transtorno do Espectro Autista, com pediatras especializados. Também destacou que o novo voucher para consultas de neuro e neuropediatria em clínicas particulares deve estar disponível em até 45 dias. Além disso, informou que foi solicitado um novo concurso para contratar psiquiatras, neurologistas, urologistas e outros especialistas.

Vacinação antirrábica

Malt indagou sobre a falta de postos descentralizados de vacinação antirrábica. O secretário reconheceu a dificuldade e explicou que o município depende da quantidade limitada de doses enviadas pelo Estado, o que inviabiliza campanhas itinerantes em bairros periféricos.

Saúde itinerante e Hospital Federal

O vereador Josias Mineiro pediu a expansão da saúde itinerante para regiões como Ramal da Goiabeira e Tabamarajoara, onde a demanda é alta. O secretário afirmou que o projeto já está em estudo e deve contemplar 14 pontos afastados de unidades básicas de saúde. Josias também questionou o andamento das obras do Hospital Federal, e o secretário informou que a obra está em fase de acabamento, mas aguarda repasse de R$ 15 milhões do governo federal, além de aporte de R$ 5 milhões do município para ser concluída.

Farmácia e insulina

Ainda em resposta ao vereador, Ferreira disse que o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) está com 92% dos medicamentos repostos, mas destacou a dificuldade no fornecimento de insulina em caneta, substituída por frascos, devido a problemas de produção na indústria farmacêutica. Encerrando a audiência, Castilho afirmou que a atividade é “fundamental para instruir a população” e evitar notícias falsas.