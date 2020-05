Via que liga ruas Baruel e Glicério recebe aplicação de asfalto

Os serviços de revitalização na rua Nair Ferreira Martins, na Vila Adelina, entraram na reta final nesta sexta-feira (8). Em dez dias de trabalho, as equipes concluíram a instalação de sarjetas e a aplicação de asfalto. A expectativa é de que o local ainda receba nova sinalização de trânsito, a fim de garantir mais conforto e segurança ao tráfego de veículos e pedestres.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou a aplicação da base para asfalto sobre os paralelepípedos existentes na rua nesta sexta-feira. A visita também contou com a supervisão do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e dos assessores André Chiang e Rodolfo de Matteu, da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

O serviço executado pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., em uma área de 3,6 mil metros quadrados, teve investimento de R$ 254.499,49, financiada por meio do Banco do Brasil. A via beneficiada liga a rua Baruel à rua General Francisco Glicério, sendo que o trabalho era muito aguardado pela comunidade local. O trânsito foi liberado ainda no período da tarde.

O morador Marcos Paulo Maio de Siqueira contou que reside há pelo menos 45 anos no bairro, que fica na área central da cidade. “Nasci em Suzano e sempre morei nessa rua, até então de paralelepípedo. O fluxo de carros se intensificou com o passar dos anos, fazendo muito barulho e incomodando a vizinhança. A manutenção vai ajudar muito na questão de mobilidade e no conforto. Há muito tempo prometeram essa melhoria e agora, finalmente, foi concretizada”, comemorou.

O chefe do Executivo reforçou a importância do envolvimento da comunidade junto aos serviços executados. “Viemos acompanhar de perto a conclusão do trabalho. Fico feliz em poder viabilizar essa melhoria na qualidade de vida e mobilidade urbana. E é muito bom receber o retorno positivo da comunidade. Tenho certeza de que a revitalização ainda contribui para a valorização dos imóveis da região. Mesmo neste período de pandemia, a zeladoria e a manutenção em Suzano não param, seguindo todas as recomendações de saúde”, afirmou.