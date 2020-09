Viaduto Leon Feffer e passarela da Av. Brasil receberão manutenção

O Viaduto Leon Feffer e a passarela que fica na Avenida Brasil, região do Monte Cristo, em Suzano, vão receber ações de manutenção neste semestre. Estudos estão sendo feitos pela Prefeitura de Suzano, a fim de detectar quais intervenções precisam ser feitas nas duas travessias.

Além disso, elas receberão ações da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos da cidade. Ainda não há um cronograma definido sobre quais mudanças serão feitas nos locais, mas o DS esteve nas duas passagens e constatou vários problemas.

As telas que ficam na parte mais alta do Viaduto Leon Feffer - trecho que fica sobre os trilhos da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) - estão se soltando. No mesmo viaduto, faltam algumas barras da grade que serve para proteger a passagem de pedestres. Em alguns pontos, é possível que uma pessoa passe por dentro das grades, por conta do espaço entre uma barra e outra.

Os problemas na passarela do Monte Cristo também são facilmente percebidos assim que o pedestre toma a passagem pela Avenida Brasil. As barras das grades estão soltas, aumentando o risco de lesões aos "desavisados". Falta pintura, e as telas que ficam sobre a via férrea também estão se soltando.

Ryu Mizuno

O Viaduto Ryu Mizuno tem passado por manutenção por parte da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano. Segundo a Prefeitura, houve troca de tachões, substituição de placas e melhorias na sinalização de solo no último domingo (30).

Só que as passagens de pedestres têm diversos buracos e irregularidades no piso. Além disso, apenas um lado do viaduto está pintado - o outro encontra-se com muitas pichações.

Segundo a Prefeitura, algumas ações estão programadas para este viaduto. São obras de manutenção e limpeza, além da renovação da infraestrutura e mudanças na segurança.