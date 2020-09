Viaduto passa por manutenção, ganha nova pintura e sinalização

O serviço de revitalização do Viaduto Ryu Mizuno entrou em uma nova etapa. Desta vez, as estruturas ganharam nova cor em parceria com os grafiteiros e sdkatistas da cidade. Neste fim de semana, o grupo promoveu uma homenagem à Rasma Kasparovic de Oliveira, na praça anexa de mesmo nome, que agora passa a contar com o retrato da professora.

O viaduto recebeu uma série de manutenções nas últimas semanas, incluindo limpeza, pintura, sinalização e revisão dos quatro trechos das juntas de dilatação das estruturas. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos com apoio das equipes do Trânsito e a parceria dos grafiteiros e skatistas.

O viaduto liga a Avenida Major Pinheiro Fróes e ficou novamente interditado no domingo, 30 de agosto. A medida foi necessária para complementação e conclusão dos reparos nas juntas de dilatação da estrutura. A fim de amenizar os impactos da medida em um dos principais corredores urbanos do Alto Tietê, que é a rodovia SP-66, composta na cidade pela Rua Dr. Prudente de Moraes e pela avenida Major Pinheiro Fróes, foi providenciada a instalação de faixas e placas.