Viaduto Ryu Mizuno passa por trabalhos de manutenção

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano deu início a uma série de melhorias no viaduto Ryu Mizuno, com limpeza, pintura e demais intervenções em sua infraestrutura. Os trabalhos começaram no final da noite desta terça-feira (28/07) e deverá se estender ao longo do mês de agosto. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o titular da pasta, Samuel Oliveira, foram acompanhar de perto a ação.

Por volta das 23 horas, a equipe de trânsito da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana interditou parte do viaduto, sentido avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Neste momento, as equipes de zeladoria iniciaram a limpeza das muretas e do pavimento. O trabalho seguiu pela madrugada desta quarta-feira (29/07).

“Até o fim deste mês, nossa expectativa é de promover toda a limpeza do local, sem prejudicar o trânsito. Por isso, estamos atuando durante a madrugada. Em seguida, vamos realizar a pintura total e as devidas manutenções de infraestrutura viária, tanto nas pistas quanto na parte destinada aos pedestres. Por fim, passaremos para o trabalho da parte inferior, com zeladoria completa e paisagismo”, detalhou Oliveira.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, as equipes estão concentradas em melhorar a cidade, atuando em todos os períodos. “Os trabalhos de manutenção do viaduto Ryu Mizuno resultarão em uma melhor mobilidade. Vale lembrar que já trocamos toda a iluminação por lâmpadas de LED. Queremos recuperar o tempo perdido e deixar a cidade cada vez melhor”, concluiu.