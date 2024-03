Viaduto Ryu Mizuno será interditado neste domingo entre 7 e 13 horas

O viaduto Ryu Mizuno, que liga a região central à Vila Maria de Maggi e ao Parque Maria Helena, será interditado neste domingo (24/03), entre 7 e 13 horas. Neste período, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoverá melhorias na sinalização do local. Agentes de trânsito estarão presentes nas imediações para orientar os motoristas.

Para aqueles que trafegam em direção a Poá, uma das opções é o acesso pelo viaduto Leon Feffer, na Vila Amorim. Já para quem segue em direção à cidade de Mogi das Cruzes, uma outra possibilidade é o trajeto por vias da Vila Maria de Maggi, que contempla a entrada para rua Pedro Favali, o desvio à esquerda na avenida Paul Percy Harris e o acesso para a avenida Major Pinheiro Fróes.

Os serviços de pintura serão realizados na mureta do Ryu Mizuno com o objetivo de manter as condições ideais de tráfego e garantir maior segurança não só aos suzanenses, como também aos motoristas que acessam este trecho para entrar e sair da cidade, no eixo de deslocamento para Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

As informações referentes à interdição serão exibidas em faixas instaladas na rua Major Pinheiro Fróes e na rua Dr. Prudente de Moraes. Nesta via, a mensagem também ficará visível no Painel de Mensagens Variáveis (PMV) situado próximo ao Habib’s, que foi instalado pela administração municipal em agosto do ano passado. A estrutura tem dimensões de 160 x 48 centímetros e está sustentada por um pórtico fixo a uma altura de 6,3 metros do solo.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que a pintura neste local precisa ser revitalizada tendo em vista a circulação intensa no viaduto. “O Ryu Mizuno recebe uma quantidade grande de veículos diariamente. Por isso, temos de promover essa intervenção na mureta. Vamos estar com os agentes nas proximidades, para que os motoristas possam ser orientados nesse horário de interdição. Essa e outras melhorias são feitas para que as vias de Suzano possam estar sempre com boa sinalização”, ressaltou Galo.