Viaduto Ryu Mizuno será interditado novamente domingo

A Prefeitura de Suzano informou ontem que o Viaduto Ryu Mizuno, que liga a Rua Dr. Prudente de Moraes e a Avenida Major Pinheiro Fróes, será novamente interditado no próximo domingo, 30 de agosto.

A medida é necessária para complementação e conclusão dos reparos nas juntas de dilatação da estrutura, iniciados pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos no último dia 16, e para reforço da sinalização viária, por parte da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, em razão das recentes chuvas.

O acesso ficará fechado a veículos e pedestres no período entre 8 e 18 horas, mas a expectativa é de que o as intervenções sejam concluídas antes do previsto para a reabertura da circulação.

Faixas já foram afixadas para informar a respeito da interdição e agentes de trânsito estarão nas imediações para orientar os condutores no dia.

Além disso, o transporte público também será afetado. As linhas que normalmente têm o viaduto Ryu Mizuno como parte do itinerário serão desviadas para o viaduto Leon Feffer. O atendimento delas à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficará restrito ao Terminal Norte para as linhas municipais e ao ponto de parada externo na avenida Jorge Bey Maluf para as intermunicipais.

A população pode obter outras informações com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

DIA 16

No último dia 16 de agosto, o viaduto ficou totalmente interditado.

Assim, durante este período, o viaduto Leon Feffer foi a única opção de travessia da linha férrea em Suzano.

A fim de amenizar os impactos da medida em um dos principais corredores urbanos do Alto Tietê, que é a rodovia SP-66, composta na cidade pela Rua Dr. Prudente de Moraes e pela avenida Major Pinheiro Fróes, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana providenciou a instalação de faixas e placas nas imediações para informar sobre a interdição e as rotas de desvio. Agentes de trânsito ficaram posicionados em pontos estratégicos no dia para auxílio, caso seja necessário.

Durante as 12 horas, do dia 16, em que o viaduto permaneceu fechado, o condutor que estivesse vindo de Poá pela avenida Major Pinheiro Fróes no trecho de pista dupla foi desviado à direita na Rua Pedro Favali. Em seguida, prosseguiu pela Avenida Paul Percy Harris e pela pista simples da Avenida Major Pinheiro Fróes, margeando a linha férrea até a avenida Vereador João Batista Fitipaldi, altura do Terminal Norte.

A partir deste ponto, teve de virar à esquerda e acessar o viaduto Leon Feffer. Quem veio trafegando da região leste de Suzano e de Mogi das Cruzes pela rua Dr. Prudente de Moraes e desejou passar sobre a linha férrea precisou se manter na faixa da esquerda após o semáforo no entroncamento com a rua Gastão Vidigal e utilizar o viaduto Leon Feffer, sentido região norte, Itaquaquecetuba, rodovia Ayrton Senna (SP-70) e Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).