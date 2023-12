Viagens e investimentos são planos de apostadores da Mega da Virada

Viagens, investimentos e saúde estão entre os planos dos suzanenses que vão apostar na Mega Sena da Virada. O prêmio total do sorteio é de R$ 550 milhões.

O DS foi até uma lotérica na região central de Suzano e conversou com três pessoas que apostam na Mega da Virada todos os anos.

Inês Oliveira citou investimentos em projetos familiares, além de quitar dívidas e investir em saúde. “Eu tenho projetos com meus filhos, penso em investir nesses projetos. Aproveitar para quitar as dívidas e investir em saúde, que estamos sofrendo com problemas de saúde em casa”, explica.

Ela revelou que os projetos seriam de ajudar seus filhos a trabalharem com o que gostam. “Cada um tem seu trabalho, mas queremos fazer algo próprio. Um filho tem o sonho de ter uma transportadora, porque já trabalha na área de logística, e um outro gostaria de trabalhar com automóveis”.

Inês afirmou que viagens não são a prioridade. “Eu gosto muito de viajar e aproveitar, mas no momento não é a prioridade. Primeiro seria resolver essas outras situações, principalmente a saúde, procurar saúde particular. Deixar o lazer em segundo plano”, finaliza.

Wilson Braz também joga todo ano e disse que pretende ajudar a família e amigos. “De início, ajudar a família, meus dois filhos. Penso nisso e depois penso em ajudar amigos mais próximos. E quero viver melhor, apesar de não sentir que estou vivendo mal”. Ele diz que ficou internado na UTI durante quase um mês por conta da Covid-19. “Deus me livrou disso e deu tudo certo”, conta.