Vias da Cidade Edson passam por trabalhos de zeladoria urbana

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano está realizando trabalhos de zeladoria nos bairros Cidade Edson e Parque Maria Helena, bem como na região central. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, o chefe da pasta, Samuel Oliveira, e o secretário de Governo, Alex Santos, acompanharam de perto as intervenções promovidas nesta quarta-feira (27/12). A expectativa é de que as melhorias sigam até 5 de janeiro de 2024, quando novas localidades serão contempladas.

As autoridades percorreram as ruas Lobato, Itaquera e Santa Isabel, da Cidade Edson, onde ocorriam capinação e varrição. “Estamos atendendo toda a região do Cidade Edson, com uma zeladoria completa, além de revisão da iluminação pública. Até a próxima semana, teremos finalizado os serviços de manutenção, seguindo assim para novos bairros”, informou Samuel Oliveira.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a força tarefa em deixar uma cidade sempre limpa e bem cuidada. “A limpeza acontece por toda a cidade e, desta vez, estamos concentrados na Cidade Edson, no Parque Maria Helena e na região central. Vale lembrar que esse serviço é contínuo, ininterrupto, sendo realizado em todos os 365 dias do ano, com o objetivo de tornar Suzano um município cada vez melhor para as famílias”, disse.

O chefe do Executivo também pediu apoio da população na zeladoria das próprias calçadas. “O que temos notado são densidades de vegetação nas calçadas das residências. Por isso, peço a ajuda de todos para manter a limpeza na sua própria calçada em dia. Com isso, as nossas equipes seguem com os serviços nas vias públicas e em praças. Com a sua ajuda e o nosso trabalho, continuamos entregando uma Suzano cada vez melhor”, concluiu.

Denúncias

Em caso de identificar descarte irregular de dejetos em calçadas ou em locais públicos, a Prefeitura de Suzano reforça que os suzanenses podem denunciar, de forma anônima, por meio da Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-774-2007 ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.