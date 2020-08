Vias públicas do Jardim Graziela começam a receber novo asfalto

O Jardim Graziela começou a receber nesta segunda-feira (10) obras de manutenção asfáltica. Os trabalhos vão envolver mais de dois quilômetros de vias públicas do bairro, localizado na região norte de Suzano, e devem ser finalizados em setembro. O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi acompanhar o início das intervenções ao lado de integrantes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos e do vereador José Alves Pinheiro Neto.



Em um primeiro momento, serão beneficiadas as ruas Benedito Domingos Pedroso e Augusto Hilário dos Santos, em sua totalidade, e trechos da rua Orestes Ximenes e da estrada do Renzi. As obras foram divididas em preparação da caixa asfáltica, utilização de máquinas retroescavadeiras para correção de piso, nova aplicação de camada de asfalto, revisão dos sistemas de iluminação pública e zeladoria urbana.

Os trabalhos são realizados com equipes e materiais próprios da administração municipal, com um investimento de R$ 437 mil. Posteriormente, estão programadas para receberem melhorias outras ruas do bairro e também do Jardim São Bernardino, situado na mesma região. No total, serão beneficiadas mais de 40 vias públicas em loteamentos do distrito do Boa Vista.

Para a realização da próxima etapa de revitalização asfáltica, a Prefeitura de Suzano está elaborando um processo licitatório que vai definir a empresa responsável. A previsão é de que o certame seja realizado ainda neste semestre.

“É uma ação que beneficiará os moradores em vários aspectos, principalmente na melhoria da mobilidade urbana e da segurança de quem transita pela região”, explicou o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

“A região norte concentra grande parte da população de Suzano. Por isso, merece todo o nosso cuidado no que diz respeito à mobilidade urbana, à segurança e ao bem-estar. Estamos trabalhando para que todos possam não apenas viver em um bairro com bom asfalto, mas que possam se identificar e ter um vínculo ainda maior com o local onde moram”, concluiu o prefeito Rodrigo Ashiuchi.