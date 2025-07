Vice-prefeito acompanha ações do CSI e destaca trabalho da GCM em Suzano

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, esteve na última quarta-feira (16/07) na sede da Central de Segurança Integrada (CSI), localizada no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, o centro, para acompanhar as operações de videomonitoramento da cidade e discutir o fortalecimento das ações de segurança pública no município. A visita foi conduzida pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e contou com a presença do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo.

Criada em 2019, durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, a CSI é um equipamento inédito na cidade e se tornou um dos principais braços da segurança municipal. A estrutura opera 24 horas por dia, sete dias por semana, e já conta com mais de 1,4 mil câmeras interligadas, sendo 1,2 mil instaladas nas escolas municipais e as demais posicionadas em pontos estratégicos da cidade.

O sistema também integra o programa estadual Muralha Paulista, com câmeras de leitura de placas veiculares e dispositivos do tipo speed dome, que garantem monitoramento em tempo real e maior agilidade nas ações da Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante a visita, Said Raful enalteceu o papel da Central de Segurança Integrada como um dos maiores avanços da cidade na área da segurança pública. “O CSI é um equipamento estratégico e essencial para Suzano. Com tecnologia de ponta e atuação ininterrupta, ele representa um grande salto na forma como cuidamos da segurança da população. É motivo de orgulho ver esse trabalho sendo fortalecido a cada dia. Seguimos com o compromisso de cuidar da nossa cidade, investindo desde o patrulhamento nos bairros até o monitoramento digital, sempre com apoio do nosso prefeito Pedro Ishi”, afirmou o vice-prefeito.

Atualmente, a Prefeitura de Suzano está com processo licitatório em andamento para a aquisição de mais 20 câmeras, que se somarão à rede já existente e ampliarão a cobertura em áreas estratégicas.