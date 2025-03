Vice-prefeito de Suzano recebe vereador de Paulínia

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, recebeu nesta quinta-feira (20/03) o vereador de Paulínia Heliton Fernandes de Carvalho, conhecido como Gibi Professor, para uma visita no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. O encontro teve como objetivo fortalecer os laços entre os municípios e promover a troca de experiências sobre gestão pública.

Nascido e criado no bairro do Boa Vista, em Suzano, Gibi Professor relembrou suas origens na cidade, onde viveu e estudou durante a década de 1990, antes de se mudar para Paulínia, no interior do Estado. Agora em seu segundo mandato como vereador, ele destacou a importância de compartilhar experiências com a administração suzanense e dialogar sobre as iniciativas desenvolvidas no município.

A reunião ocorreu no gabinete do vice-prefeito e contou também com a presença do secretário de Governo de Paulínia, Silas Faria, e do vereador suzanense Denis Cláudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado. Representando a administração municipal de Suzano, também esteve presente o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e o diretor de Governo, Mário Sumirê. Durante o encontro, foram discutidas iniciativas sobre desenvolvimento urbano e políticas públicas e projetos voltados à população.

Para o vereador Gibi Professor, a visita teve um significado especial, por representar um retorno à cidade onde passou boa parte de sua infância e juventude. “Estar novamente em Suzano é sempre motivo de muita alegria para mim. Esta cidade faz parte da minha história e da minha formação. Foi aqui que cresci, estudei e dei meus primeiros passos. Hoje, como vereador em Paulínia, poder compartilhar experiências e acolher informações sobre a gestão suzanense é algo muito enriquecedor. Agradeço ao vice-prefeito Said Raful e a todos que nos receberam”, declarou.

O vice-prefeito de Suzano destacou a importância do encontro e a troca de conhecimentos entre as administrações municipais. “Suzano tem crescido e avançado muito nos últimos anos, e é sempre positivo compartilhar nossas experiências com gestores de outras cidades. Receber o vereador Gibi Professor, que tem raízes em nossa cidade, foi uma grande satisfação. Ficamos felizes em acompanhar seu trabalho em Paulínia e em poder trocar ideias sobre políticas públicas que beneficiam a população”, afirmou Said Raful.