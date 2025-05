Vice-prefeito participa de palestra sobre Lei Seca promovida pela OAB de Suzano

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, participou de uma palestra promovida pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), com foco na Lei Federal 11.705, a Lei Seca, de 19 de junho de 2008. A atividade faz referência ao “Maio Amarelo”, campanha que visa alertar a sociedade para a importância da segurança viária e da responsabilidade no trânsito.

O evento, ocorrido na noite da última quinta-feira (22/05), foi realizado na sede da subseção, reuniu cerca de 30 profissionais da área jurídica e contou com a presença de autoridades como o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris, além da diretoria da OAB e presidentes de comissões temáticas. A ação foi coordenada pelas comissões de Direito do Trânsito e de Cultura, com palestra ministrada pelo tenente André Luis de Siqueira Belarmino, comandante do Policiamento Rodoviário do Alto Tietê e Guarulhos.

Durante a apresentação, o tenente abordou os principais pontos da legislação que proíbe a condução de veículos sob o efeito de álcool e substâncias psicoativas, destacando a importância da prevenção, do papel educativo da lei e da atuação dos operadores do Direito em casos de infrações e acidentes.

O vice-prefeito elogiou a iniciativa da OAB e reforçou a importância da mobilização institucional para salvar vidas. “A segurança no trânsito é uma pauta que exige responsabilidade e união entre sociedade civil, Poder Público e instituições. Parabenizo a OAB Suzano pela realização dessa ação, que contribui para a formação de uma cultura de prevenção e respeito à vida. O ‘Maio Amarelo’ é um chamado à consciência coletiva, e essa palestra cumpre um papel essencial nesse contexto”, afirmou Said Raful.

Além do vice-prefeito e do secretário Renato Ferraris, participaram do encontro o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, a vice-presidente Edjane Maria da Silva Sutero, o secretário-geral Cristian Sivera, a secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti, o presidente da Comissão de Direito do Trânsito, Thiago Pricevicius, e a presidente da Comissão de Cultura, Márcia Lins.