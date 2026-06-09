Vice-presidente do Bunkyo Suzano visita centros gastronômicos e culturais do Japão

O vice-presidente do Bunkyo Suzano, Fernando Brandão, segue no Japão participando de um amplo programa de intercâmbio cultural promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica). Nesta segunda-feira (08/06), ele completou quatro semanas de atividades voltadas ao aprofundamento dos conhecimentos sobre a cultura e a gastronomia japonesas.

Durante a programação, o empresário e CEO da Senshi Brasil participa de experiências culturais e gastronômicas ao lado de Edgar Miyake, Sônia Todoya e Adryana Masuda, ampliando seu repertório e conhecimento sobre os costumes, a história e as tradições do país. Na primeira semana, na Universidade de Toyo, em Yokohama, Brandão participou de aulas teóricas sobre a trajetória histórica do Japão e sua relação com outras culturas. Entre os temas abordados estiveram os primeiros japoneses que chegaram à Europa e a partida do navio Kasato Maru rumo ao Brasil, considerada um marco da imigração japonesa no País.

Na área gastronômica, o vice-presidente do Bunkyo também vivenciou importantes experiências teóricas e práticas. Entre elas, destacam-se a visita ao Centro Agrícola de Yokohama, onde conheceu aspectos da Cadeia de Produção Local (CPL) da província de Kanagawa; a passagem pelo Museu do Lámen, onde aprofundou seus conhecimentos sobre a história e a produção de um dos pratos mais populares da culinária japonesa; e a visita à fábrica da Suzuhiro, especializada na produção de kamaboko, tradicional iguaria elaborada a partir de peixe branco processado.

Além do aprendizado teórico, Brandão teve a oportunidade de aperfeiçoar técnicas de preparo e apresentação de alimentos, com foco na criação e no desenvolvimento de produtos da Senshi Brasil. Durante a formação promovida pela Jica, recebeu orientações sobre empratamento e preparação de pratos típicos, como sushi, inari sushi, onigiri e sashimi.

Brandão destacou a importância da experiência e afirmou que, como brasileiro não nikkey, tem vivido momentos de grande aprendizado. “Para mim, é uma honra estar no Japão aprendendo não apenas sobre a culinária japonesa, mas também sobre sua cultura e seus costumes. O Oriente possui histórias e visões de mundo muito particulares, que podem servir de inspiração para a construção de uma sociedade cada vez melhor e, de forma mais específica, para o fortalecimento da gastronomia brasileira. Agradeço especialmente ao diretor da Jica Yokohama, Hajime Tsuboi, pelo acolhimento”, afirmou o empresário.