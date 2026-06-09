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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Cidades

Vice-presidente do Bunkyo Suzano visita centros gastronômicos e culturais do Japão

Fernando Brandão, CEO da Senshi Brasil, é o primeiro suzanense não descendente de japoneses a integrar a formação promovida pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica)

09 junho 2026 - 13h59Por De Suzano
Fernando Brandão, segue no Japão participando de um amplo programa de intercâmbio cultural promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica)Fernando Brandão, segue no Japão participando de um amplo programa de intercâmbio cultural promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) - (Foto: Divulgação)

O vice-presidente do Bunkyo Suzano, Fernando Brandão, segue no Japão participando de um amplo programa de intercâmbio cultural promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica). Nesta segunda-feira (08/06), ele completou quatro semanas de atividades voltadas ao aprofundamento dos conhecimentos sobre a cultura e a gastronomia japonesas.

Durante a programação, o empresário e CEO da Senshi Brasil participa de experiências culturais e gastronômicas ao lado de Edgar Miyake, Sônia Todoya e Adryana Masuda, ampliando seu repertório e conhecimento sobre os costumes, a história e as tradições do país. Na primeira semana, na Universidade de Toyo, em Yokohama, Brandão participou de aulas teóricas sobre a trajetória histórica do Japão e sua relação com outras culturas. Entre os temas abordados estiveram os primeiros japoneses que chegaram à Europa e a partida do navio Kasato Maru rumo ao Brasil, considerada um marco da imigração japonesa no País.

Na área gastronômica, o vice-presidente do Bunkyo também vivenciou importantes experiências teóricas e práticas. Entre elas, destacam-se a visita ao Centro Agrícola de Yokohama, onde conheceu aspectos da Cadeia de Produção Local (CPL) da província de Kanagawa; a passagem pelo Museu do Lámen, onde aprofundou seus conhecimentos sobre a história e a produção de um dos pratos mais populares da culinária japonesa; e a visita à fábrica da Suzuhiro, especializada na produção de kamaboko, tradicional iguaria elaborada a partir de peixe branco processado.

Além do aprendizado teórico, Brandão teve a oportunidade de aperfeiçoar técnicas de preparo e apresentação de alimentos, com foco na criação e no desenvolvimento de produtos da Senshi Brasil. Durante a formação promovida pela Jica, recebeu orientações sobre empratamento e preparação de pratos típicos, como sushi, inari sushi, onigiri e sashimi.

Brandão destacou a importância da experiência e afirmou que, como brasileiro não nikkey, tem vivido momentos de grande aprendizado. “Para mim, é uma honra estar no Japão aprendendo não apenas sobre a culinária japonesa, mas também sobre sua cultura e seus costumes. O Oriente possui histórias e visões de mundo muito particulares, que podem servir de inspiração para a construção de uma sociedade cada vez melhor e, de forma mais específica, para o fortalecimento da gastronomia brasileira. Agradeço especialmente ao diretor da Jica Yokohama, Hajime Tsuboi, pelo acolhimento”, afirmou o empresário.

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