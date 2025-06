Vida da atriz poaense Dora Nunes é tema de curta-metragem que estreia neste sábado

A máxima popular “o teatro é para todos” fica ainda mais evidente quando se descobre a história de vida da poaense, Dora Nunes, de 80 anos. Ela que começou nas artes cênicas “madura” como a própria atriz relata no documentário “Passos da Dora”, que estreia neste sábado (21/06), às 18 horas, no Espaço Cultural Opereta, em Poá, celebra neste ano alguns anos de carreira e muitas histórias dentro e fora dos palcos.

Com direção de Jeff Castanheira, o curta-metragem que só foi possível realizar graças ao incentivo federal da Lei Paulo Gustavo (LPG), em projetos de curta-metragem, conta a profunda relação que a protagonista tem com a Associação Cultural Opereta, o espetáculo Passos da Paixão e a sua família desde sua saída do interior de SP até chegar em Calmon Viana há mais de 30 anos.

“Dirigir este documentário foi uma experiência gratificante. Conhecendo a Dora e sua trajetória foi especial fazer parte desse trabalho. Sinto uma imensa alegria em poder contar e compartilhar a história dessa mulher incrível. Tenho certeza de que o documentário vai emocionar muitas pessoas, especialmente por mostrar a força e a sensibilidade de uma artista idosa que surpreende com sua coragem, talento e determinação” destaca Castanheira.

Com depoimentos de parte da sua família e seus parceiros do teatro ao longo da sua história na cidade de Poá, o filme mostra o quanto a arte impactou a vida da Dora e, por sua vez, como ela também transformou as pessoas que passaram com ela.

A apresentação no Espaço Cultural Opereta é simbólica: “ A vida da Dora se mistura com a da Associação Cultural Opereta; são décadas de trocas e acolhidas onde essas duas ‘entidades’ mantiveram-se muito próximas”, destaca Fernandes Junior, diretor executivo do projeto que ainda ressalta que a Dora “é um patrimônio humano de Poá”.

Este filme tem também a trilha sonora exclusiva produzida e interpretada por Cacuia Cauê: “A música é uma tentativa de costura poética da minha perspectiva sob as relações da atriz com o Passos da Paixão. Fico muito feliz e honrado em colaborar com o filme, que também é um documento valiosíssimo para a cidade de Poá.” revela o músico.

A ficha técnica do projeto conta ainda com com a atriz e pedagoga, Thaís Fernandes na parte de redes sociais e roteiro e da gerontóloga e secretária executiva, Letícia Dias na captação de áudio e roteiro. Esta será a única apresentação aberta do curta-metragem que seguirá agora uma trajetória de festivais pela frente.