Vídeo de humorista sobre Raul Brasil será enviado para o Ministério Público

Uma piada sobre a tragédia na Escola Raul Brasil provocou polêmica e revolta em Suzano. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) lamentou a atitude do comediante (veja matéria abaixo) e o vereador Lisandro Frederico (PSD) vai encaminhar ao Ministério Público (MP) o vídeo intitulado "Escola" do humorista Dihh Lopes, que apresenta conteúdo sobre as vítimas e familiares da tragédia na Escola Estadual Profº Raul Brasil. O vídeo foi postado nas redes sociais do humorista na última segunda-feira (27) e tem gerado repercussão negativa.

Além de encaminhar o conteúdo ao MP, o vereador irá se reunir com os sobreviventes e familiares das vítimas fatais para propor uma ação judicial contra o humorista. Uma moção de repúdio também será proposta na Câmara Municipal de Suzano.

"O luto e a dor dos familiares não podem ser motivos de chacota. Suzano passa por um momento muito difícil de sua história. Muitos sobreviventes e familiares das vítimas não conseguem sair de casa e precisamos, sim, sair em defesa deles", diz o vereador.

Nas redes sociais, pais, alunos e familiares das vítimas repudiaram a fala do humorista. O filho de uma das funcionárias da escola, falecida na tragédia, lamentou a atitude do comediante em desprezar a dor dos familiares.

"Dihh Lopes peço a Deus que você nunca perca uma pessoa querida e que você ame muito em sua família, como eu perdi minha mãe! Só quem passou por essa situação sabe o quanto doeu e ficará marcado em nossas vidas! Repense suas próximas atitudes, porque essa já está gravada", disse.

A primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, também se pronunciou sobre o vídeo em suas redes sociais.

Ela descreveu a atitude do comediante como sendo desrespeitosa e nula de sentimento e empatia pelas vítimas da tragédia.

Vídeo

A filmagem divulgada faz parte do quadro "Piadas para a Família", que é apresentada durante os shows do comediante. O próprio humorista classifica o quadro como piadas de "humor negro" e diz, em suas redes sociais, que o conteúdo apresentado é considerado "pesado".

Durante os seis minutos do vídeo, além de ridicularizar a tragédia de Suzano, o comediante também fez "piadas" com a doença do físico Stephen Hawking (falecido em 2018) e com as vítimas da tragédia da Chapecoense.

O caso de Suzano é citado nos últimos minutos do vídeo com as seguintes falas: "Isso aí aconteceu por culpa das crianças que não ouviram a mãe. Isso nunca iria acontecer comigo porque eu ouvi o conselho da minha mãe de não aceitar balas de estranhos".

"Na escola de Suzano eles levam a sério a brincadeira de Vivo ou Morto"; "A culpa não é minha que estou fazendo as piadas, a culpa é de Suzano que é um lugar perigoso. Suzano é tão perigosa que deveria se chamar Suzano Von Richthofen", disse o comediante no vídeo.

Na terça-feira (28) o humorista postou em seu Instagram, prints da nota de repúdio do vereador Lisandro - que foi divulgada em seu facebook - e fragmentos dos comentários contra o conteúdo apresentado no show. Lopes se defendeu, informando que colocou um "aviso" no começo do vídeo para especificar o teor do conteúdo.

A reportagem do DS tentou , durante toda esta quarta-feira (29), contato com o comediante através de e-mail e ligações.

Até o fechamento dessa edição, não houve retorno.