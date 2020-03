Videoconferência orienta sobre elaboração do Plano Municipal de Assistência Social

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, em conjunto com o Conselho Municipal da Assistência Social (Comas), promoveu na manhã desta quarta-feira (11) uma videoconferência com um representante do Ministério da Cidadania, direto de Brasília. O encontro teve como objetivo tirar dúvidas e orientar quanto à elaboração do Plano Municipal da Assistência Social.

Entre os presentes no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) estavam o presidente do Comas, Valmor João Preis, representantes da sociedade civil e do Poder Público e trabalhadores da Assistência Social. O palestrante foi o coordenador-geral de Gestão Descentralizada e Participação Social do Ministério da Cidadania, Becchara Rodrigues de Miranda.

O diálogo teve como principal meta auxiliar a esfera municipal, com foco no trabalho do Comas, na elaboração e no cumprimento do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS). O encontro debateu os papéis do conselho e da administração para o controle e a adequação ao instrumento de planejamento e da gestão participativa do Sistema Único da Assistência Social (Suas).

O plano unifica todas as políticas públicas, ações e equipamentos voltados à população em situação de vulnerabilidade e risco social, e estabelece metas de curto, médio e longo prazos para implantação dentro do município, como a expansão da rede com os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e programas como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros, com base no Cadastro Único, do governo federal. Atualmente, Suzano tem mais de 98 mil pessoas inscritas, sendo que 90% delas contam com renda familiar abaixo de três salários mínimos.

Em sua fala inicial, o presidente do Comas conclamou a sociedade civil organizada a participar das futuras eleições da composição do conselho, que estão previstas para acontecer no primeiro semestre: “É preciso que haja sempre a renovação dos quadros”.

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio, Suzano vem atuando continuamente para a melhoria e aperfeiçoamento tanto do Suas quanto das políticas públicas promovidas pela pasta.

“O trabalho para a modernização da Assistência Social em Suzano, além do projeto do novo plano, conta também com a reorganização do território para melhor atender à comunidade e a construção de novas estruturas que facilitam a vida de quem utiliza serviços e equipamentos, como o Quarteirão da Assistência Social na região central, para modernizar e aumentar o alcance junto àqueles que realmente precisam”, explicou.