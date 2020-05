Vigilância apreende 1,5 mil frascos descartados de forma irregular

Cerca de 1,5 mil frascos de medicamentos para uso veterinário foram encontrados dentro de uma embalagem de ração para animais, que foi jogada em uma calçada na Rua dos Maçons, região do Jardim Colorado, em Suzano.

O material foi visto na manhã de ontem por um jornalista que circulava pelo local. Antonio Nonato costuma passar com frequência pela via e avistou o saco de ração, que continha as ampolas.

“Ele estava em um lugar onde passam muitas crianças. Fica próximo à Guarda Mirim de Suzano. É super perigoso. Alguma criança pode passar ali e contrair algo”, conta o jornalista.

Ele acionou a Vigilância Sanitária da cidade, e diz que foi informado por um dos membros do órgão que se trata de um material perigoso que pode ter sido descartado por “algum agropecuário”.

“Dentro do saco, vi muitas ampolas de vacina animal e muitas de antibióticos. Esse cara está contaminando as áreas com esse tipo de coisa”, disse. “Isso tem que ser incinerado, mas como sai muito caro para eles, costumam fazer isso”, emenda o jornalista.

Recolhido

Em nota, a Vigilância informou que registrou e recolheu o material.

O setor disse que a prática desobedece a legislação sanitária e a legislação ambiental vigentes, já que se trata de um crime de descarte irregular de material de risco.

Disse também que vai registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) e deixar o caso com a Polícia Civil, para que sejam tomadas as devidas providências.

O material de uso veterinário recolhido será encaminhado para incineração.

Novos casos

Caso a população presencie novas infrações deste tipo, pode denunciar pelo telefone 4745-2060, da Vigilância Sanitária de Suzano; ou pelos telefones 4745-2150 ou 153, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.