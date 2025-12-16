Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Vigilância em Saúde de Suzano é premiada por ações no tratamento da tuberculose

Menção honrosa reconheceu o município por alcançar uma taxa de 84% de cura em casos novos de tuberculose pulmonar confirmados laboratorialmente em 2024

16 dezembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Vigilância em Saúde de Suzano é premiada por ações no tratamento da tuberculoseVigilância em Saúde de Suzano é premiada por ações no tratamento da tuberculose - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O município de Suzano recebeu a “Menção Honrosa – Cura Município”, uma importante premiação concedida pelo Programa Estadual de Controle da Tuberculose da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O reconhecimento foi entregue durante o Fórum Estadual da Tuberculose 2025, realizado no Simpósio Vigilância em Saúde em Movimento, que ocorreu entre 1º e 5 de dezembro, celebrou o sucesso de Suzano em alcançar uma taxa de 84% de cura em casos novos de tuberculose pulmonar, confirmados laboratorialmente em 2024, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O certificado destaca os esforços da Vigilância em Saúde de Suzano e a dedicação dos profissionais no acompanhamento rigoroso dos pacientes, garantindo a adesão e a conclusão bem-sucedida do tratamento.

A estratégia de sucesso do município está centrada nas ações realizadas pelo Ambulatório Municipal de Tisiologia de Suzano, que oferece um conjunto de serviços especializados, como administração de medicamentos na Atenção Especializada, aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica, coleta de material para exame laboratorial, consulta ao paciente curado de tuberculose, consulta com identificação de casos novos de tuberculose, consulta de profissionais de nível superior na Atenção Especializada, consulta médica em Atenção Especializada, glicemia capilar, intradermorreação com Derivado Proteico Purificado (PPD) e teste rápido para detecção de infecção pelo HIV.

“Receber essa menção honrosa é uma grande satisfação para toda a equipe da Saúde. As ações de vigilância e o tratamento oferecido no Ambulatório Municipal de Tisiologia são cruciais, pois incluem desde a identificação precoce de casos novos até o acompanhamento do paciente curado”, destacou o secretário municipal de Saúde, Diego Alves Ferreira.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, enfatizou o empenho da saúde pública em diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes acometidos pela doença. “Esse reconhecimento, ainda na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, reflete o compromisso da gestão em oferecer um serviço de saúde de qualidade. A taxa de cura acima de 80% é um testemunho do trabalho incansável de nossos profissionais e da importância do nosso ambulatório em garantir que os pacientes completem o tratamento e voltem a ter uma vida saudável”.

