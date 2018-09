Vigilância interdita mercado em Palmeiras por suspeita de vender produtos vencidos

A Vigilância Sanitária de Suzano interditou, nesta quinta-feira (20), um mercado por suspeita de estar vendendo produtos irregulares (com o prazo vencido ou estragados). O comércio fica localizado na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na altura do número 14.000, no bairro Rincão das Lendas.

A interdição foi realizada, após uma consumidora comprar um produto estragado. Sentindo-se lesada, a mulher ligou para Polícia Militar. A Vigilância Sanitária também foi acionada. A PM não divulgou se o dono do comércio ou outra pessoa foi presa em flagrante.

Fotos enviadas ao DS mostram que alguns dos produtos estavam com etiquetas novas, ou seja, foram coladas outras identificações para esconder a validade.

Em nota, a Prefeitura disse que “como o caso também evoluiu para uma ocorrência policial, o diretor da Vigilância aguardava a conclusão do trabalho de perícia da Polícia Científica para a divulgação de mais detalhes”.

Até às 17h30, funcionários do órgão ainda aguardavam a saída dos peritos para, então, iniciar a inspeção no local.

Medidas

Até a publicação desta reportagem, o comércio permanecia interditado. A Vigilância deve analisar cada produto e lote. Uma multa deve ser imposta, caso se confirme as irregularidades.