Vigilância Sanitária abre inscrições para curso voltado a comerciantes do ramo alimentício

Neste ano, os suzanenses que trabalham no ramo alimentício terão a oportunidade de adquirir mais conhecimento na área com o curso “Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, promovido pela Diretoria de Vigilância Sanitária de Suzano. A capacitação será realizada mensalmente no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

A edição de janeiro ocorrerá no próximo dia 28 (terça-feira), entre as 12h30 e 17 horas, e já está com as inscrições abertas. Para participar, os interessados devem informar o nome completo, CNPJ e razão social do estabelecimento, CPF e telefone para contato no número (11) 4745-2063 ou pessoalmente na sede da Vigilância Sanitária (avenida Paulo Portela, 210, sala 302 – Centro), das 8 às 17 horas.

De acordo com o diretor da pasta, Mauro Vaz, o curso é uma ótima oportunidade para os comerciantes que manipulam alimentos e que precisam regularizar a situação de seus estabelecimentos. “Todos sabem que um ambiente higiênico é fundamental para o andamento de um negócio. Na aula, os participantes poderão entender um pouco mais sobre padrões de qualidade e de segurança dos alimentos que comercializam”, explicou.

Todo o conteúdo didático do curso foi elaborado com base nas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e envolve noções de microbiologia, manipulação correta dos alimentos para evitar riscos de contaminação, armazenamento de produtos, higienização, entre outros assuntos.