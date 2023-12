Vigilância Sanitária dá sinal verde para realização da Copa São Paulo no Suzanão

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, recebeu uma inspeção realizada pela equipe da Vigilância Sanitária municipal com o objetivo de verificar as condições do funcionamento do local, que será sede de seis partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. A vistoria, que definiu a praça esportiva como apta para sediar os jogos, ocorreu no final de novembro e foi liderada pelo diretor do setor, Mauro Vaz, e acompanhada pelo diretor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Josias Ferreira, o Josias Mineiro, além de agentes fiscais.

Ao longo da fiscalização foram inspecionadas as condições de higiene e limpeza, inclusive se havia a presença de insetos e outros agentes prejudiciais à saúde. Outro ponto avaliado foi a estrutura do espaço, a fim de verificar se há risco de desabamento, infiltrações, falta de ventilação, disponibilização de extintores, saída de emergência, entre outros fatores.

Também foram verificados os aspectos de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs) ou com mobilidade reduzida. Além disso, houve a análise do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento emitido como forma de garantia de que a edificação segue as normas de segurança contra incêndio. Por fim, também ocorreu uma averiguação sobre a possibilidade da distribuição de água gratuitamente, principalmente em eventos a céu aberto em dias de altas temperaturas, de acordo com medida publicada em novembro pela Secretaria Nacional do Consumidor.

Mauro Vaz ressaltou que a inspeção foi finalizada sem nenhuma notificação. “Fizemos algumas averiguações para garantir que o estádio esteja em pleno funcionamento para eventos e jogos oficiais, tendo em vista que as datas das partidas estão próximas. Sem dúvidas, esta foi uma ação que ajuda a garantir a integridade da competição”, disse.

Por sua vez, o secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que este tipo de atividade é fundamental para garantir mais segurança no decorrer das partidas. “Recebemos uma inspeção positiva da Vigilância Sanitária em nosso estádio, o que reflete nosso compromisso com o bem-estar e a proteção de todos os torcedores e atletas. Estamos prontos para oferecer uma experiência esportiva excelente, com padrões que garantem a saúde do público que irá celebrar conosco”, afirmou.

Torneio

Suzano foi definida como uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 22 de novembro, durante sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), no Auditório Ibirapuera, zona sul da capital paulista. O local receberá os jogos do grupo 27, composto por União Suzano Atlético Clube (Usac), Goiás (GO), Portuguesa e Madureira (RJ). O início da competição está previsto para 2 de janeiro (terça-feira), já o término deve acontecer em 25 de janeiro (quinta-feira), data marcada pelo aniversário de 464 anos da cidade de São Paulo.