Vigilância Sanitária de Suzano autua 89 comércios e interdita 27

Cerca de 89 estabelecimentos foram autuados pela Vigilância Sanitária em Suzano no último quadrimestre de 2019. Os autos de infração foram executados entre os meses de setembro e dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados pelo secretário de Saúde do município, Luis Claudio Rocha Guillaumon, na última sexta feira (28), durante audiência pública de prestação de contas do 3º quadrimestre de 2019.

Além da autuação, 27 interdições foram decretadas e 18 produtos foram inutilizados pelo órgão no mesmo período. Ao todo, 456 fiscalizações foram efetuadas, dentre programadas ou por meio de denúncias e solicitação de outros órgãos.

Na prestação de contas também foram divulgados dados sobre a atuação da Vigilância Ambiental em Suzano. Neste período, foram realizadas 2.885 visitas casa a casa, e 120 visitas a pontos estratégicos para fiscalização. Nestas ações, 34 animais peçonhentos foram capturados, e dois animais silvestres. Além disso, nas campanhas e feiras realizadas com a participação do órgão, 595 animais foram castrados e 9.393 vacinas aplicadas.

Já na Vigilância Epidemiológica, 419 casos de doenças transmissíveis foram notificados. O sarampo lidera o ranking, com 398 casos nos últimos 4 meses de 2019. Em seguida aparecem a meningite com 12 casos, a Influenza com 8 casos e rubéola com 1 caso notificado. Nas doenças não transmissíveis esse número recua para 182 casos. A dengue é a doença com mais notificações. Foram 179 no último quadrimestre, seguido por 3 casos de leptospirose.

Ainda no balanço da Vigilância Epidemiológica, 67.300 doses de vacinas foram aplicadas. Destas, 20.661 foram aplicadas em crianças de 0 a 12 meses, 12.055 de 1 a 4 anos, 6.654 em crianças e jovens de 5 a 19 anos, 23.837 em jovens e idosos de 20 a 59 anos, 2.529 doses em idosos acima de 60 anos, e 1.564 doses foram destinadas para gestantes.