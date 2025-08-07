Vigilância Sanitária de Suzano é selecionada para o IntegraVisa

A atuação da Vigilância Sanitária de Suzano nos últimos oito anos, ainda sob gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, chamou a atenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste ano a ponto de o órgão municipal ser um dos 200 selecionados em todo o Brasil para fazer parte do IntegraVisa, iniciativa nacional que tem como foco a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade nos órgãos participantes.

A proposta busca promover melhorias institucionais como maior eficácia na fiscalização, aperfeiçoamento na tomada de decisões, e alinhamento às diretrizes internacionais do setor.

A seleção da cidade se deu com base no porte do município, ações realizadas e no envolvimento prévio de técnicos locais em capacitações promovidas pela Anvisa. Essa dedicação à formação contínua foi decisiva para a inclusão do município no programa, que está promovendo uma transformação gradual e estratégica nas vigilâncias participantes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, fazer parte do projeto é um reconhecimento importante para Suzano. “Estar entre os 200 entes federativos selecionados para essa iniciativa mostra o quanto a nossa Vigilância é atuante, comprometida e tecnicamente preparada. Isso traz benefícios diretos para a população, pois significa serviços mais qualificados, maior controle e prevenção de riscos à saúde coletiva”, destacou o gestor.