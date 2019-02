Vigilância Sanitária de Suzano pode estudar proibição de canudos plásticos

A Vigilância Sanitária de Suzano nega a proibição de canudos plásticos em bares, restaurantes e lanchonetes da cidade. Mesmo assim, o órgão afirma que vem acompanhando o resultado dessas ações de proibição em outros municípios. Poderá estudar o assunto.

Atualmente, Mogi das Cruzes é a única cidade do Alto Tietê que instaurou uma lei municipal que disciplina a utilização do canudo. Lá, a proibição é recente e os estabelecimentos comerciais têm 180 dias para se adaptar as novas regras. "Durante este período, o Departamento de Fiscalização de Posturas fará a orientação e esclarecimento aos estabelecimentos com relação à nova legislação", informa.

A proibição de canudos é uma medida para reduzir o consumo de plástico no meio ambiente, uma vez que o material pode levar até quatro séculos para se decompor, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Suzano possui diversos estabelecimentos do ramo alimentício.

"Nós queremos trabalhar dentro da lei, então já tiramos os canudos das mesas. Caso o cliente peça, a gente explica é a retirada é por uma questão ambiental", conta a proprietária do restaurante Pague Pouco, Marisa Miranda de Oliveira, de 56 anos. No local, os canudos foram retirados há 3 semanas.